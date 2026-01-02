AUS vs ENG: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ SCG टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, हुए 2 बड़े बदलाव

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट 4 जनवरी से खेला जाना है। सिडनी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं। ऑफ-स्पिनर शोएब बशीर और तेज गेंदबाज़ मैथ्यू पॉट्स को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में होने वाले 5वें और आखिरी एशेज टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ईसीबी ने 12 खिलाड़ियों की टीम चुनी है, प्लेइंग XI का फैसला बेन स्टोक्स मैच के दिन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट 4 जनवरी से खेला जाना है। सिडनी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं। ऑफ-स्पिनर शोएब बशीर और तेज गेंदबाज़ मैथ्यू पॉट्स को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

22 साल के शोएब बशीर, जिन्होंने 2024 में भारत के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था, ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं और 39.00 की औसत से 68 विकेट लिए हैं। इस ऑफ-स्पिनर ने अब तक टेस्ट में दो बार चार विकेट और चार बार पांच विकेट लिए हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने मौजूदा एशेज सीरीज में किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को टीम में शामिल किया है। इससे पहले, ऑलराउंडर विल जैक्स ही टीम के एकमात्र स्पिन गेंदबाजी विकल्प थे।

27 वर्षीय मैथ्यू पॉट्स ने जून 2022 में प्रतिष्ठित लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। तब से, इस दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 29.44 की औसत से 36 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार विकेट भी शामिल हैं।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम से बाहर हैं जिसने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया था। एटकिंसन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे चल रही है और वह पहली ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है।