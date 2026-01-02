Cricket Logo
England announced team for the SCG Test against Australia with two major changes
AUS vs ENG: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ SCG टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, हुए 2 बड़े बदलाव

AUS vs ENG: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ SCG टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, हुए 2 बड़े बदलाव

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट 4 जनवरी से खेला जाना है। सिडनी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं। ऑफ-स्पिनर शोएब बशीर और तेज गेंदबाज़ मैथ्यू पॉट्स को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

Jan 02, 2026 12:43 pm IST
इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में होने वाले 5वें और आखिरी एशेज टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ईसीबी ने 12 खिलाड़ियों की टीम चुनी है, प्लेइंग XI का फैसला बेन स्टोक्स मैच के दिन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट 4 जनवरी से खेला जाना है। सिडनी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं। ऑफ-स्पिनर शोएब बशीर और तेज गेंदबाज़ मैथ्यू पॉट्स को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

22 साल के शोएब बशीर, जिन्होंने 2024 में भारत के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था, ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं और 39.00 की औसत से 68 विकेट लिए हैं। इस ऑफ-स्पिनर ने अब तक टेस्ट में दो बार चार विकेट और चार बार पांच विकेट लिए हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने मौजूदा एशेज सीरीज में किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को टीम में शामिल किया है। इससे पहले, ऑलराउंडर विल जैक्स ही टीम के एकमात्र स्पिन गेंदबाजी विकल्प थे।

27 वर्षीय मैथ्यू पॉट्स ने जून 2022 में प्रतिष्ठित लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। तब से, इस दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 29.44 की औसत से 36 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार विकेट भी शामिल हैं।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम से बाहर हैं जिसने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया था। एटकिंसन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे चल रही है और वह पहली ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम:

बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
