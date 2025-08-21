वर्ल्ड कप 2025 के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, पूर्व कप्तान हीथर नाइट की हुई वापसी

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हो गया है। पूर्व कप्तान हीथर नाइट की वापसी हो गई है। हीथर नाइट चोट की वजह से काफी समय से बाहर थीं, लेकिन अब वे मैदान पर लौट रही हैं।

पूर्व कप्तान हीथर नाइट को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए गुरुवार को इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली, जबकि भारत के खिलाफ हाल में हुई सीरीज से बाहर रहने के बाद साराह ग्लेन और डेनी व्याट-हॉज की भी टीम में वापसी हुई है। दाएं पैर की मांसपेशियों में टेंडन की चोट के कारण पिछले कुछ महीनों तक बाहर रहने के बाद नाइट ने टीम में वापसी की है।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नाइट को टीम में शामिल किया गया है लेकिन उनकी चोट से उबरने की प्रक्रिया जारी है और उने 30 सितंबर से दो नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। टीम में शामिल चार विशेषज्ञों स्पिनरों में से ग्लेन एक हैं। वह उन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें पहली बार विश्व कप टीम में जगह मिली है। यह कप्तान के रूप में नैट स्किवर-ब्रंट की पहली आईसीसी प्रतियोगिता होगी।

दुनिया की नंबर एक एकदिवसीय बल्लेबाज स्किवर-ब्रंट को अप्रैल में सभी प्रारूप का कप्तान नियुक्त किया गया था। व्याट-हॉज की भी टीम में वापसी हुई है। वह इंग्लैंड की ओर से पिछली बार 50 ओवर के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया में एशेज श्रृंखला में हार के दौरान खेली थी। केट क्रॉस, माइया बूचियर और एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स को टीम में जगह नहीं मिली है।

यह टूर्नामेंट नई कप्तान स्किवर-ब्रंट और मुख्य कोच चार्लोट एडवर्ड्स में मार्गदर्शन में देश का पहला विश्व कप होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। एडवर्ड्स ने कहा, ‘‘विश्व कप में अपने देश के लिए खेलना खेल जगत के सबसे बड़े सम्मान में से एक है और मैं टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सभी वैश्विक टूर्नामेंटों की तरह यह एक बड़ी चुनौती होगी लेकिन हम भारत में जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरा मानना ​​है कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलेंगे तो हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं।’’

इंग्लैंड की कोच ने कहा, ‘‘परिस्थितियों के अनुसार हमने अतिरिक्त स्पिनर को चुना है और हम भाग्यशाली हैं कि इस विभाग में इतनी गहराई है। सारा ग्लेन का वापस स्वागत करना शानदार है। इसका मतलब है कि केट क्रॉस, माइया बूचियर और एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स के लिए कोई जगह नहीं है जो उनके लिए निराशाजनक होगा।’’