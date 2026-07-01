टीम इंडिया के खिलाफ पहले T20I मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान, जोफ्रा आर्चर बाहर
टीम इंडिया के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जोश टंग को आराम दिया गया है, जो हाल ही में टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के लिए खेले थे।
इंडिया और इंग्लैंड के बीच 8 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज की शुरुआत आज यानी बुधवार एक जुलाई से होने वाली है। पहला मैच डरहम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग को इस मुकाबले के लिए टीम से बाहर रखा है, क्योंकि दोनों को आराम दिया गया है, जो इंग्लैंड के लिए हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेले थे।
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज ल्यूक वुड और साकिब महमूद को शामिल किया गया है। आर्चर और टंग का वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें आराम दिया है। हालांकि, वे शनिवार 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जाने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंग्लैंड की टीम ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान खेला था, जो सेमीफाइनल था और भारत के ही खिलाफ था। उस मैच की प्लेइंग इलेवन में सिर्फ दो ही बदलाव इंग्लैंड की टीम में दिखे हैं। आर्चर और टंग की जगह साकिब और वुड को रखा गया है।
बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद पहला मुकाबला इंग्लैंड की टीम खेलने उतरेगी। हैरी ब्रूक कप्तान हैं, जिन्हें एक अनुभवी टीम मिली है। सभी खिलाड़ियों को कुल मिलाकर 650 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव है। इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो आपको पेस और स्पिन दोनों के अच्छे विकल्प नजर आएंगे। बल्लेबाजी में भी थोड़ी सी गहराई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 7वें नंबर पर वहां आपको विल जैक्स नजर आने वाले हैं, जो बड़े-बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं।
भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, ल्यूक वुड और साकिब महमूद
इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिशोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, हर्षित राणा।
अगर पहले मैच के हिसाब से देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा, वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई को बाहर बैठना पड़ सकता है। वरुण चक्रवर्ती अगर फिट हैं तो वे खेलते हुए दिखाई देंगे, जो चोट की वजह से आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों का हिस्सा नहीं थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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