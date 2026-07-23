एशेज सीरीज 2027 का शेड्यूल आया सामने, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड से भिड़ेगा पाकिस्तान
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2027 में होने वाली एशेज सीरीज का पहला मैच नॉटिंघम स्थित ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान की टीम विश्व कप से पहले इंग्लैंड में 6 साल बाद वनडे सीरीज खेलने जाएगी।
पाकिस्तान मई 2027 में पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा। ये मैच उसी साल बाद में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की तैयारी के तौर पर खेले जाएंगे। इसके साथ ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। जिसकी शुरुआत 18 जून से होगी और 2 अगस्त तक खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2027 में होने वाली एशेज सीरीज का पहला मैच नॉटिंघम स्थित ट्रेंटब्रिज में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के लिए पांचो मैच स्थल का चयन पहले ही कर लिया गया था जिनमें पहली बार साउथम्प्टन का रोज़ बाउल भी शामिल था। इस सीरीज का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी किया गया।
एशेज सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट 18 से 22 जून तक खेला जाना है। इंग्लैंड ने ट्रेंटब्रिज में खेले गए पिछले तीन एशेज टेस्ट जीते हैं। इनमें 2015 की जीत भी शामिल है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 60 रन पर ढेर हो गई थी। इन दोनों टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 30 जून से चार जुलाई तक खेला जाएगा। तीसरा मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में आठ से 12 जुलाई तक खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीम साउथम्पटन का दौरा करेंगी, जहां पहली बार पुरुष एशेज टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मैच 21 से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच 29 जुलाई से दो अगस्त के बीच ओवल में खेला जाएगा।
पाकिस्तान का शेड्यूल
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज की शुरुआत 15 मई को साउथम्प्टन में होगी, जिसके बाद मैच मैनचेस्टर (19 मई), लीड्स (21 मई), चेस्टर-ले-स्ट्रीट (23 मई) और कार्डिफ़ (26 मई) में खेले जाएंगे। 50 ओवर के ये मैच विश्व कप से पहले होंगे, जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ़्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 4 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 के बीच करेंगे।
पाकिस्तान की टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर हैं, जहां टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। बाबर आजम को इस सीरीज के लिए टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान अगले महीने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड भी जाएगा। यह सीरीज 19 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खेली जाएगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2021 में वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था, जिसमें मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीती थी।
पाकिस्तान का इंग्लैंड वनडे दौरा 2027
15 मई: पहला वनडे, साउथम्प्टन
19 मई: दूसरा वनडे, मैनचेस्टर
21 मई: तीसरा वनडे, लीड्स
23 मई: चौथा वनडे, चेस्टर-ली-स्ट्रीट
26 मई: पांचवां वनडे, कार्डिफ़
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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