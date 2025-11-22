इंग्लैंड की टीम 164 पर ढेर, ऑस्ट्रेलिया को पहला एशेज टेस्ट जीतने के लिए बनाने होंगे इतने रन
इंग्लैंड की टीम पर्थ में जारी पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 164 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहला एशेज टेस्ट मैच जीतने के लिए 205 रन बनाने होंगे। एक साझेदारी ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल पड़ सकती है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 40 रनों की बढ़त मिली थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को 204 रनों की बढ़त कुल मिली और ऑस्ट्रेलिया के सामने 205 रनों का टारगेट है, जो पिच और परिस्थितियों को देखते हुए काफी कठिन होने वाला है। मुकाबले का वैसे आज दूसरा ही दिन है। हालांकि, नतीजा मैच का तीसरे दिन ही निकलेगा, क्योंकि दूसरे दिन के आखिरी सेशन का ही खेल आज होना है।
इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, पूरी टीम 172 रनों पर ही ढेर हो गई। ऐसे में लगा कि कप्तान का ये फैसला सही साबित नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सिर्फ 132 रन ही बनाए। इसे देखकर कहा जा सकता था कि कप्तान का ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि 172 रन बनाने के बावजूद 40 रनों की बढ़त मिलना बड़ी बात थी। इस पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद है। ऐसे में अब 205 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किल है।
इंग्लैंड ने दूसरी पारी में अपने सभी विकेट 164 रन पर खो दिए। इस मैच में अब तक तीन पारी खेली जा चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बल्लेबाज अर्धशतक तक पहुंचा है। हैरी ब्रूक ने पहली पारी में 52 रन बनाए थे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना सका। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए टॉप स्कोरर गस एटकिंसन थे, जिन्होंने 37 रनों की पारी खेली और ब्रायडन कार्स के साथ मिलकर एक 50 रनों की साझेदारी की, जिससे इंग्लैंड ने मैच में वापसी की और ये रन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात ये रही कि इस मैच में जोश हेजलवुड और पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड को एक भी पारी में 200 के पार नहीं जाने दिया।