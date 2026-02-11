होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
ENG vs WI ICC Mens T20 World Cup 2026 West Indies won by 30 runs
विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने तोड़ा इंग्लैंड का घमंड, 30 रनों से रौंदकर मजबूत की अपनी स्थिति

विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने तोड़ा इंग्लैंड का घमंड, 30 रनों से रौंदकर मजबूत की अपनी स्थिति

संक्षेप:

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जहां कैरेबियाई टीम ने 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन के जबाव में इंग्लैंड 166 रन ही बना सका।

Feb 11, 2026 11:06 pm IST
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शेरफेन रदरफोर्ड इस पारी के असली हीरो रहे जिन्होंने महज 42 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 शानदार छक्के जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जेसन होल्डर ने भी अंत में 17 गेंदों में 33 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में अच्छी पकड़ बनाई थी लेकिन वे इसे अंत तक बरकरार नहीं रख सके। लेग स्पिनर आदिल राशिद ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की और 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 2 विकेट लिए। जेमी ओवरटन ने भी किफायती स्पेल डालते हुए 33 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं। हालांकि, जोफ्रा आर्चर और सैम कर्रन काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने मिलकर 84 रन लुटा दिए। वेस्टइंडीज के लिए रदरफोर्ड और होल्डर के बीच छठे विकेट के लिए हुई 61 रनों की साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कैरेबियाई बल्लेबाजों ने आखिरी ओवरों में इंग्लिश गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार किया।

197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रनों पर ही सिमट गई। सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने 14 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम को काफी तेज शुरुआत दी थी। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने भी 23 गेंदों में 33 रनों का योगदान दिया। लेकिन कप्तान हैरी ब्रूक (17) और जोस बटलर (21) बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे। सैम कर्रन ने अंत तक लड़ाई लड़ी और 30 गेंदों में 43 रनों की नाबाद पारी खेली। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण इंग्लैंड की टीम कभी भी लक्ष्य के करीब पहुंचती नहीं दिखी।

वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। स्पिनर गुडाकेश मोती सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 33 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके। ऑलराउंडर रोस्टन चेस ने भी गेंद से कमाल किया और 29 रन देकर 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया। शमर जोसेफ और अकील होसेन ने भी एक-एक विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वेस्टइंडीज की चुस्त फील्डिंग ने भी इस जीत में अहम भूमिका निभाई और दो खिलाड़ियों को रन आउट किया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने ग्रुप सी की अंक तालिका में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है।

