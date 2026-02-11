होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
ENG vs WI T-20 World cup 2026 live score: 2 बार की विश्व विजेता टीमें आमने-सामने, कौन मारेगा बाजी?
LIVE Updatesरिफ्रेश

नमस्कार ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैच के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दो-दो बार की विश्व चैपिंयन टीमें आमने-सामने हैं ऐसा में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। साढ़े छह बजे टॉस होगा।

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 11 Feb 2026 05:11 PM IST
यह ग्रुप C का मुकाबला है और टूर्नामेंट का 15वां मैच है। यहां से टूर्नामेंट की समीकरण और भी दिलचस्प होने वाले हैं। हाल ही में हमने दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखा जो 'डबल सुपर ओवर' तक खिंचा और आज भी प्रशंसकों को उसी तरह के हाई-वोल्टेज रोमांच की उम्मीद है।

वानखेड़े की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां की छोटी बाउंड्री के कारण आज चौकों और छक्कों की जबरदस्त बारिश होना तय है। इंग्लैंड की कमान युवा हैरी ब्रूक के हाथों में है, जिनके पास जोस बटलर और फिल साल्ट जैसे विस्फोटक ओपनर्स की ताकत मौजूद है। वहीं दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की टीम शाई होप की अगुवाई में अपनी पारंपरिक 'कैरेबियाई पावर' दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वेस्टइंडीज के स्क्वाड में रोवमैन पॉवेल, शिमरॉन हेटमायर और अनुभवी जेसन होल्डर जैसे मैच विनर हैं, जो किसी भी समय खेल का पासा पलट सकते हैं।

मैच स्थानीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। जैसे-जैसे रात बढ़ेगी, मुंबई की ओस गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद और लियाम डॉसन इस स्थिति में अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे? या फिर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जैसे शमर जोसेफ अपनी रफ्तार से इंग्लिश बल्लेबाजी की कमर तोड़ देंगे? इस महामुकाबले की हर गेंद और हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।

दोनों टीमों का स्क्वाड (Squads):

इंग्लैंड स्क्वाड: हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप साल्ट, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद, जेमी ओवरटन, बेन डकेट।

वेस्टइंडीज स्क्वाड: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स।

ENG vs WI live Score: वेस्टइंडीज का स्क्वॉड

शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स।

ENG vs WI live Score: इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप साल्ट, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद, जेमी ओवरटन, बेन डकेट।

T20 World Cup 2026

