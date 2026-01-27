जो रूट ने जड़ा अपना 61वां अंतरराष्ट्रीय शतक, विराट कोहली के और करीब पहुंचे, देखें टॉप-5 की लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जो रूट ने शानदार शतकीय पारी खेली है। उन्होंने 9 चौकों और 1 छक्के के दम पर 108 गेंदों में नाबाद 111 रनों की पारी खेली है। जो रूट का यह 61वां अंतरराष्ट्रीय शतक है। वे विराट कोहली के शतकों के और करीब पहुंच गए हैं। देखें टॉप-5 की लिस्ट।
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के तीसरे मैच में अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए एक और शानदार शतक जड़ दिया है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में रूट ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 108 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 1 छक्का लगाया। रूट की इस संयमित और प्रभावशाली पारी की बदौलत इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 357/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर श्रीलंका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
इस शतकीय पारी के साथ ही जो रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों के मामले में विराट कोहली के और करीब पहुंचने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में जो रूट अब 61 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से काबिज हैं। हालांकि विराट कोहली 85 शतकों के साथ इस रेस में अभी भी काफी आगे हैं, लेकिन रूट की हालिया फॉर्म ने उन्हें रोहित शर्मा (50), स्टीव स्मिथ (49) और केन विलियमसन (48) जैसे समकालीन दिग्गजों से काफी आगे निकाल दिया है। क्रिकेट जगत में 'फैब-4' के बीच चल रही इस रेस में रूट की निरंतरता उन्हें एक विशेष श्रेणी में खड़ा करती है।
सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक (Top 5 List)
1. विराट कोहली (भारत): 85 शतक
2. जो रूट (इंग्लैंड): 61* शतक
3. रोहित शर्मा (भारत): 50 शतक
4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया): 49 शतक
5. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड): 48 शतक
जो रूट के करियर की बात करें तो उन्होंने 2012 में भारत के खिलाफ नागपुर टेस्ट से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। उनके टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने 163 मैचों में 51.07 की औसत से 13,943 रन बनाए हैं, जिसमें 41 शतक और 6 दोहरे शतक शामिल हैं। वनडे प्रारूप में रूट ने 189 मैचों में 49.52 की औसत से 7,577 रन और 20 शतक जड़े हैं। वे 2019 विश्व कप विजेता टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे जहां उन्होंने 556 रन बनाए थे। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 32 मैचों में 893 रन और 5 अर्धशतक दर्ज हैं।