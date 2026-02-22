होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
सॉल्ट और जैक्स ने रगड़ा श्रीलंका के जख्मों पर नमक, इंग्लैंड ने सुपर-8 में दर्ज की धमाकेदार जीत

Feb 22, 2026 07:16 pm ISTMd.Akram पाल्लेकल, भाषा
फिल सॉल्ट और विल जैक्स ने श्रीलंका के जख्मों पर नमक रगड़ा है। इंग्लैंड ने रविवार को सुपर-8 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। इंग्लैंड की टीम पाल्लेकल के मैदान पर  146 रन ही बना सकी थी।

फिल सॉल्ट (40 गेंदों पर 62 रन) की दमदार बल्लेबाजी के बाद जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स की तेज और स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी ने श्रीलंका के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर इंग्लैंड को रविवार को पाल्लेकल में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ मुकाबले में 51 रन की शानदार जीत दिलाई। बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालगे (26 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 146 रन तक सीमित कर दिया था, जिससे लग रहा था कि मुकाबला मेजबान टीम की पकड़ में है। आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जैक्स ने हालांकि मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। दोनों ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए छठे ओवर तक श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 34 रन कर दिया। श्रीलंकाई टीम इससे उबर नहीं पाई और कप्तान दासून शनाका की 30 रन की पारी के बावजूद 16.4 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई।

प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए जैक्स

जैक्स ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि आर्चर ने तीन ओवर में 20 रन देकर दो विकेट हासिल किए। उन्हें लियाम डॉसन ( चार ओवर में 27 रन पर दो विकेट) और आदिल रशीद (3.4 ओवर में 13 रन पर दो विकेट) का भी शानदार साथ मिला। मैच में सॉल्ट की छह चौके और दो छक्के जड़ित पारी निर्णायक साबित हुई। जैक्स ने बल्ले से भी 14 गेंद में 21 रन का योगदान दिया और इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए। इंग्लैंड के अन्य बल्लेबाज पूरी तरह विफल रहे। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही थी तो श्रीलंका की शुरुआत उससे भी बदतर रही। आर्चर ने खतरनाक पाथुम निसांका (आठ गेंदों पर नौ रन) को जल्दी पवेलियन भेज दिया। जेमी ओवरटन को ठीक उसी गेंद से पहले डीप मिडविकेट पर तैनात किया गया था और निसांका तेज और फुल लेंथ गेंद की योजना में फंस गए।

कामिंदु मेंडिस का कैच बड़ा झटका

पहली पारी में वेलालगे की भूमिका को दोहराते हुए जैक्स ने लगातार दो गेंदों पर कुसल मेंडिस और पवन रत्नायके को आउट कर श्रीलंका पर दबाव बना दिया। आर्चर ने कमिल मिशारा को गली में ओवरटन के हाथों कैच कराया जिससे टीम ने 22 रन तक चार विकेट गंवा दिए। जैक्स ने वेलालगे को मिडऑन पर कप्तान हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कराया। लियाम डॉसन की गेंद पर कामिंदु मेंडिस का कैच आउट होना श्रीलंका के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और पल्लेकल में मौजूद खचाखच भरी भीड़ सन्न रह गई। शनाका ने 24 गेंद की पारी में एक चौका और दो छक्का जड़ संघर्ष जारी रखा लेकिन रशीद की गेंद पर उनके आउट होते ही श्रीलंका की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। ग्रुप चरण में संघर्ष करने के बाद टूर्नामेंट के सुपर आठ चरण में इंग्लैंड की शुरुआत ब्रूक के आक्रामक क्रिकेट खेलने के दावे के बिल्कुल उलट रही।

इंग्लैंड के शीर्षक्रम को जकड़ कर रखा

श्रीलंका ने पावरप्ले में इंग्लैंड के शीर्षक्रम को जकड़ कर रखा और दो विकेट झटकते हुए पहले छह ओवर में सिर्फ 37 रन दिए। टूर्नामेंट में जोस बटलर के खराब फॉर्म और स्पिन के खिलाफ हालिया संघर्ष को देखते हुए शनाका का पावरप्ले में वेलालगे को गेंद सौंपना सही साबित हुआ। वेलालगे ने अपने पहले तीन ओवरों में बटलर और ब्रूक (सात गेंदों पर 14 रन) को आउट कर इंग्लैंड को 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन की मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया। वेलालगे ने धीमी गेंद पर ब्रुक को छकाया। यह गेंद टर्न होने के बाद उनके बल्ले को चकमा देते हुए पैड पर लगी। बटलर (14 गेंदों पर सात रन) रिवर्स स्वीप की कोशिश में दिन के पहले शिकार बने। वह पगबाधा करार दिये गए। उनकी यह धीमी पारी इंग्लैंड टीम प्रबंधन को अगले मैच में स्पिनरों के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड वाले बेन डकेट जैसे बल्लेबाज को मौका देने पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है।

मधुशंका ने किफायती गेंदबाजी की

तीक्षणा ने (चार ओवर में 21 रन पर दो विकेट) ने जैकब बेथेल को आउट किया, जिनका शॉट थर्ड मैन पर खड़े दिलशान मधुशंका (चार ओवर में 25 रन पर दो विकेट) के हाथों में चला गया। मधुशंका ने नई गेंद से किफायती गेंदबाजी करते हुए शुरुआती तीन ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। टॉम बैंटन (छह) रन आउट होकर पवेलियन लौटे, जबकि सैम कुरेन चमीरा की गेंद पर बड़े शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री के पास कैच दे बैठे। टूर्नामेंट में पहली बार पावरप्ले को पार करने वाले सॉल्ट ने इस बीच कुछ आकर्षक शॉट लगाए। उन्होंने वेलालगे की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का जड़ा और चमीरा के खिलाफ फाइन लेग के ऊपर भी एक बड़ा शॉट खेला। सॉल्ट ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वेलालगे ने वापसी करते हुए अपने दूसरे स्पैल में सॉल्ट को आउट किया जिसके बाद इंग्लैंड की पारी बिखरती चली गई।

