ब्रंट का 'करंट' नहीं झेल सका श्रीलंका, इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2025 में लगाई जीत की हैट्रिक

इंग्लैंड ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ 89 रनों से धमाकेकादर जीत दर्ज की। नैट साइवर ब्रंट का ‘करंट’ श्रीलंका नहीं झेल सका। इंग्लैंड की कप्तान ब्रंट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

कप्तान नैट साइवर ब्रंट (117 रन) के आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रिकॉर्ड पांचवें शतक के बाद बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (17 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से चार बार की चैंपियन इंग्लैंड ने शनिवार को कोलंबो में श्रीलंका को ग्रुप मैच में 89 रन से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। इंग्लैंड ने अपने पहले दो मैच में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराया था। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद साइवर ब्रंट ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 253 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद की। इसके बाद साइवर ब्रंट ने एक्लेस्टोन के साथ गेंदबाजी में भी कमाल किया जिससे श्रीलंका की टीम 45.5 ओवर में 164 रन पर ढेर हो गई और उसे टूर्नामेंट में दूसरी हार झेलनी पड़ी। एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में (तीन मेडन) 17 रन देकर चार विकेट लिए। वहीं साइवर ब्रंट ने पांच ओवर में 25 रन देकर दो विकेट प्राप्त किए जिससे उनके हरफनमौला प्रदर्शन से उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। चार्ली डीन ने भी दो विकेट लिए जबकि लिन्से स्मिथ और एलिस कैप्से को एक एक विकेट मिला।

श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान चामरी अटापट्टू रिटायर्ड हर्ट हो गईं, तब टीम का स्कोर 18 रन था। हालांकि वह बाद में खेलने उतरीं लेकिन एक्लेस्टोन का चौथा शिकार बनीं। चार्ली डीन ने विष्मी गुणरत्ने को बोल्ड कर श्रीलंका को पारी के 10वें ओवर में पहला झटका दिया। सलामी बल्लेबाज हसिनी परेरा (35 रन) और हर्षिता समरविक्रमा (33 रन) तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़ चुकी थीं। लेकिन एक्लेस्टोन ने परेरा को आउट कर इस भागीदारी को तोड़ दिया और समरविक्रमा को भी आउट किया। एक्लेस्टोन ने फिर कविशा दिलहारी और अटापट्टू को बोल्ड किया जिससे श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 116 रन हो गया। कप्तान साइवर ब्रंट ने फिर गेंदबाजी में भी योगदान करते हुए अनुष्का संजीवनी और देवमी विहंगा को आउट किया जिससे श्रीलंका ने 145 रन पर सातवां विकेट गंवाया और इतने बड़े स्कोर के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही।

इससे पहले श्रीलंका की गेंदबाजों के नियमित अंतराल पर विकेट झटकने के बावजूद साइवर ब्रंट डटी रहीं। बाएं हाथ की स्पिनर इनोका रणवीरा ने 10 ओवर में एक मेडन से 33 रन देकर तीन विकेट झटके। सुगंधिका कुमारी और उदेशिका प्रबोधनी ने दो दो विकेट झटके। साइवर ब्रंट ने 117 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके और दो छक्के जड़े। महिला क्रिकेट के 50 ओवर के विश्व कप में किसी भी अन्य खिलाड़ी ने पांच शतक नहीं बनाए हैं। उन्होंने पिछले दो विश्व कप में दो-दो शतक लगाए थे। साइवर ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं और अंतिम ओवर में आउट हुईं। उनके अलावा टैमी ब्यूमोंट ने 32 और हीथर नाइट ने 29 रन का योगदान दिया। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत के खिलाफ चार विकेट लेने वाली रणवीरा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजों को लय में नहीं आने दिया।

ऑफ स्पिनर कविशा दिलहारी ने आठ ओवरों में 34 रन देकर एक विकेट झटका और उनका अच्छा साथ दिया। साइवर ब्रंट जब तीन रन पर थीं, तब अनुभवी उदेशिका प्रबोधनी ने मिडविकेट पर उनका कैच टपका दिया। इंग्लैंड की कप्तान ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और 57 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और बाद में सुगंधिका कुमारी की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर अपना 10वां शतक (महिला विश्व कप में रिकॉर्ड पांचवां शतक) पूरा किया। उनकी शानदार पारी का अंत अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर हुआ। इंग्लैंड ने आखिरी पांच ओवरों में 49 रन बनाकर स्कोर में इजाफा किया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और पावरप्ले के अंदर ही दो विकेट गिर गए।