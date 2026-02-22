दुशन हेमंता हुए 'हिट विकेट' का शिकार, वर्ल्ड कप इतिहास में इस तरह आउट होने वाले छठे बल्लेबाज बने
श्रीलंका के बल्लेबाज दुशन हेमंथा इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हिट विकेट आउट होने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने हैं।
इंग्लैंड ने रविवार को टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका को 51 रनों से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए, इसके जवाब में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। एक समय श्रीलंका मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदार लग रही थी लेकिन इंग्लैंड के आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जैक्स ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज हिट विकेट' का शिकार और उन्होंने अपना नाम अनचाहे रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है।
श्रीलंका के बल्लेबाज दुशन हेमंता बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 'हिट विकेट' हुए। इसी के साथ वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में हिट विकेट होने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका की पारी के 12वें ओवर में जेमी ओवरटन की शॉर्ट गेंद को हेमंता ने पुल करने की कोशिश की। हालांकि शॉट खेलते समय वह खुद को संभाल नहीं सके और उनका बैलेंस बिगड़ा, जिसके कारण उनका बैट सीधे जाकर स्टंप्स से टकरा गया। उन्होंने 8 गेंद में 5 रन बनाए। टी20 विश्व कप में हिट विकेट होने वाले बल्लेबाजों की संख्या कम है।
हालांकि इस बार टी20 विश्व कप 2026 में सिर्फ 11 दिन के अंदर ही तीन बल्लेबाज हिट विकेट आउट हुए। हेमंथा हिट विकेट आउट होने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दुशन हेमंता अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में 'हिट विकेट' आउट हुए हैं। उनसे पहले केवल 5 बल्लेबाज इस तरह आउट हुए थे। जिम्बाब्वे के ततेंदा ताइबू टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार हिट विकेट आउट होने वाले बल्ले थे। उनसे पहले ततेंदा ताइबू (2007), दिनेश रामदीन (2010), मोहम्मद हफीज (2012), डेविड वार्नर (2021) और हार्दिक पांड्या (2022) इस शर्मनाक तरीके से आउट हो चुके हैं।
बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालगे (26 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 146 रन तक सीमित कर दिया था, जिससे लग रहा था कि मुकाबला मेजबान टीम की पकड़ में है।
आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जैक्स ने हालांकि मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। दोनों ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए छठे ओवर तक श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 34 रन कर दिया। श्रीलंकाई टीम इससे उबर नहीं पाई और कप्तान दासून शनाका की 30 रन की पारी के बावजूद 16.4 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
