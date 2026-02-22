होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दुशन हेमंता हुए 'हिट विकेट' का शिकार, वर्ल्ड कप इतिहास में इस तरह आउट होने वाले छठे बल्लेबाज बने

Feb 22, 2026 08:15 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

श्रीलंका के बल्लेबाज दुशन हेमंथा इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हिट विकेट आउट होने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने हैं।

दुशन हेमंता हुए 'हिट विकेट' का शिकार, वर्ल्ड कप इतिहास में इस तरह आउट होने वाले छठे बल्लेबाज बने

इंग्लैंड ने रविवार को टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका को 51 रनों से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए, इसके जवाब में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। एक समय श्रीलंका मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदार लग रही थी लेकिन इंग्लैंड के आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जैक्स ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज हिट विकेट' का शिकार और उन्होंने अपना नाम अनचाहे रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है।

श्रीलंका के बल्लेबाज दुशन हेमंता बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 'हिट विकेट' हुए। इसी के साथ वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में हिट विकेट होने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका की पारी के 12वें ओवर में जेमी ओवरटन की शॉर्ट गेंद को हेमंता ने पुल करने की कोशिश की। हालांकि शॉट खेलते समय वह खुद को संभाल नहीं सके और उनका बैलेंस बिगड़ा, जिसके कारण उनका बैट सीधे जाकर स्टंप्स से टकरा गया। उन्होंने 8 गेंद में 5 रन बनाए। टी20 विश्व कप में हिट विकेट होने वाले बल्लेबाजों की संख्या कम है।

ये भी पढ़ें:दक्षिण अफ्रीका ने किया बड़ा फेरबदल, भारतीय उपकप्तान अक्षर का फिर कटा पत्ता

हालांकि इस बार टी20 विश्व कप 2026 में सिर्फ 11 दिन के अंदर ही तीन बल्लेबाज हिट विकेट आउट हुए। हेमंथा हिट विकेट आउट होने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दुशन हेमंता अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में 'हिट विकेट' आउट हुए हैं। उनसे पहले केवल 5 बल्लेबाज इस तरह आउट हुए थे। जिम्बाब्वे के ततेंदा ताइबू टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार हिट विकेट आउट होने वाले बल्ले थे। उनसे पहले ततेंदा ताइबू (2007), दिनेश रामदीन (2010), मोहम्मद हफीज (2012), डेविड वार्नर (2021) और हार्दिक पांड्या (2022) इस शर्मनाक तरीके से आउट हो चुके हैं।

बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालगे (26 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 146 रन तक सीमित कर दिया था, जिससे लग रहा था कि मुकाबला मेजबान टीम की पकड़ में है।

आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जैक्स ने हालांकि मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। दोनों ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए छठे ओवर तक श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 34 रन कर दिया। श्रीलंकाई टीम इससे उबर नहीं पाई और कप्तान दासून शनाका की 30 रन की पारी के बावजूद 16.4 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
England Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।