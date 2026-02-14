स्कॉटलैंड से मिली जीत, फिर भी क्यों दुखी हैं कप्तान हैरी ब्रुक, कहा- मुझे यकीन नहीं...
शनिवार दोपहर में ग्रुप सी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच बेहद महत्वपूर्ण मैच खेला गया, जहां इंग्लैंड टीम ने जीत हासिल कर विश्व कप में सुपर 8 में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा है। मैच के बाद हैरी ब्रुक टीम की जीत से खुश तो थे लेकिन खिलाड़ियों के औसत प्रदर्शन से वे कॉन्फिडेंट नहीं हैं।
शनिवार दोपहर में ग्रुप सी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच बेहद महत्वपूर्ण मैच खेला गया, जहां इंग्लैंड टीम ने जीत हासिल कर विश्व कप में सुपर 8 में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा है। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल से जैसे-तैसे जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम को वेस्टइंडीज ने तीस रनों के बड़े अंतर से हराया था। ऐसे में अगर इंग्लिश टीम आज के मैच में हार जाती तो फिर चार अंकों के साथ सुपर 8 में पहुंचने की संभावनाएं खत्म हो जातीं। हालांकि, अब इंग्लैंड की टीम की 3 मैचों में दो जीत हो गई है और उनके पास 4 अंक हैं और अगला मुकाबला इटली से है। ऐसे में वे जीतने की पूरी उम्मीद करेंगे और 6 अंकों के साथ सुपर 8 में पहुंच जाएंगे।
स्कॉटलैंड से जीतने और विश्व कप में जीवित रहने के कारण इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक काफी खुश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने कहा- "जी हां, बिल्कुल मुझे खुशी है कि आज हम जीत हासिल करने में कामयाब रहे। जी हां, बिलकुल। हम इससे बेहद खुश थे। उन्होंने शुरुआती कुछ ओवरों में हमारे स्पिनरों के खिलाफ फिर से बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और हां, एक समय वे हमसे आगे निकल रहे थे, लेकिन फिर हमने शानदार वापसी की।"
आर्चर के बारे में हैरी ब्रुक ने कहा- "हां, उन्होंने आज शानदार गेंदबाजी की। उनकी लाइन और लेंथ एकदम सटीक थी और उन्होंने फिर से बेहतरीन कौशल के साथ तेज गेंदबाजी की। इसलिए उन्हें मैदान पर वापस देखना और अच्छा प्रदर्शन करते देखना अच्छा लगा। बैंटन के बारे में बात करते हुए कप्तान ने कहा- "हां, वह शानदार थे और इसीलिए उन्हें लाया गया है, नंबर चार की भूमिका में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाया और स्पिनरों पर हमला करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने आज किया और यह सफल रहा। वह इसके हकदार हैं और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। हां, मुझे हमेशा उन पर भरोसा है।"
इंग्लैंड के कप्तान ब्रुक ने पिच के बारे में बात करते हुए कहा- "हम जानते थे कि विकेट अच्छा होगा, इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाला था। और फिर इस आउटफील्ड को देखते हुए, हम जानते थे कि हमें अनावश्यक जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है और बस खाली जगहों में खेलना है। और जब गेंद छक्का मारने लायक हो, तो छक्का मारने की कोशिश करें। लेकिन बैंट्स ने आज बहुत ही खूबसूरती से खेला, शानदार तरीके से और सैम की छोटी सी पारी भी कमाल की थी।"
इटली के खिलाफ अगले मैच के बारे में बात करते हुए ब्रुक ने कहा "अभी तक हमारा कोई परफेक्ट मैच नहीं हुआ है। अब तक सभी मैच थोड़े मुश्किल रहे हैं और उम्मीद है कि इटली के खिलाफ हमारा मैच आसान होगा और हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलेंगे जिसे सभी जानते और पसंद करते हैं। और हम घर पर कुछ चेहरों पर मुस्कान ला सकेंगे और अगले चरण पार कर सकेंगे।"
उन्होंने अपने टीम के हालिया प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि- "सच कहूं तो मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। अभी तक हमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया है। और उम्मीद है कि वह आएगा और हम इसे बहुत जल्दी हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन जाहिर है कि हम ग्रुप स्टेज पार करना चाहते हैं और फिर उम्मीद है कि इटली के खिलाफ मैच हमारी तरक्की की शुरुआत हो सकती है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।