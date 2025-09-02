दक्षिण अफ्रीका की तूफानी जीत, इंग्लैंड के दो प्लेयर ही बना सके 15+ रन; मार्करम और महाराज ने काटा गदर

ENG vs SA 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जबर्दस्त जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने लीड्स् के मैदान पर गदर काट दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का विजयी आगाज किया है। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में 7 विकेट से तूफानी जीत हासिल की, जिसमें सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम और स्पिनर केशव महराज ने गदर काटा। दक्षिण अफ्रीका ने 132 रनों का टारगेट महज 20.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर चेज किया। मार्करम ने 55 गेंदों में86 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने 13 चौके और दो छक्के लगाए। मार्करम ने 23 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे। यह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे तेज अर्धशतक है। मार्करम ने क्रिस मॉरिस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2016 में 30 गेंदों में फिफ्टी बना ली थी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने 5.2 ओवर में 50 का आंकड़ा छू लिया। यह वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की चौथी सबसे तेज टीम फिफ्टी है। दक्षिण अफ्रीका ने 16वें ओवर में 100 रन कंप्लीट किए। मार्करम 19वें ओवर में आदिल रशीद का शिकार बने। उन्होंने विकेटकीपर रयान रिकेल्टन (59 गेंदों में नाबाद 31, चार चौके) के साथ पहले विकेट के लिए 121 रनों की दमदार साझेदारी की।

वहीं, आदिल ने कप्तान टेम्बा बावुमा (6) और ट्रिस्टन स्टब्स (0) को 21वें ओवर में लगातार गेंदों पर आउट किया। इसके बाद, बैटिंग के लिए आए डेवाल्ड ब्रेविस (दो गेंदों में नाबाद 6) ने आदिल पर छक्का लगाकर दक्षिण अफ्रीका की जीत की नैया पार लगाई। दक्षिण अफ्रीका ने 175 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। गेंद शेष रहने के लिहाज से यह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने 2007 वनडे वर्ल्ड कप में ब्रिजटाउन में 9 विकेट से जीत के दौरान 184 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी।