Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़

इंग्लैंड ने वनडे में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, 72 रनों पर सिमटी अफ्रीका की टीम

इंग्लैंड ने रविवार को तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 342 रन से हराकर वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से जीती।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 11:00 PM
इंग्लैंड ने वनडे में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, 72 रनों पर सिमटी अफ्रीका की टीम

जेकब बेथेल और जो रूट की शानदार शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड ने रविवार को तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हरा दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। यह इंग्लैंड के वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 415 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20.5 ओवर में 72 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने चार विकेट लिए।

415 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने एक के बाद एक उसने 24 रन के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा दिये। एडन मारक्रम (शून्य), रायन रिकलटन (एक), मैथ्यू ब्रीत्जके (चार), ट्रिस्टन स्टब्स (10) को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। वियान मुल्डर (शून्य) और डेवाल्ड ब्रेविस (छह) को ब्राइडन कार्स ने अपना शिकार बनाया। ऐसे संकट के समय कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन 15वें ओवर में आदिल रशीद ने केशव महाराज (17) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद कोडी युसूफ (पांच) और कॉर्बिन बॉश (20) भी रशीद का शिकार बने। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दक्षिण को 20.5 ओवर में 72 रन के स्कोर पर समेटकर मुकाबला 342 रनों से जीत लिया। जोफ्रा आर्चर को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ तथा सीरीज में 175 रन बनाने वाले जो रूट को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने नौ ओवर में 18 रन देकर चार विकेट लिये। आदिल रशीद ने 3.5 ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट झटके। ब्राइडन कार्स को दो विकेट मिले।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े। नौवें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने बेन डकेट (31) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

रूट-बेथल ने ठोका शतक

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जो रूट ने जेमी स्मिथ के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े। 17वें ओवर में केशव महाराज ने जेमी स्मिथ को आउटकर पवेलियन भेज दिया। जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों में नौ चौके और एक छक्का लगाते हुए 62 रन बनाये। इसके बाद जेकब बेथेल ने जो रूट के साथ मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 182 रनों की साझेदारी हुई।

अपना शतक पूरा करने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे जेकब बेथेल को 41वें ओवर में केशव महाराज ने अपना शिकार बना लिया। बेथेल ने 82 गेंदों में 13 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 110 रनों की पारी खेली। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक (तीन) रनआउट होकर पवेलियन लौट गये। 47वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने जो रूट को आउटकर दक्षिण अफ्रीका को पांचवीं सफलता दिलाई। जो रूट ने 96 गेंदों में छह चौके लगाते हुए 100 रन बनाये।

इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में पांच विकेट पर 414 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जॉस बटलर ने 32 गेंदों में आठ चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 62 रनों की पारी खेली। विल जैक्स आठ गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने दो- दो विकेट लिये।

