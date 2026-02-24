ENG vs PAK LIVE Score: कुछ देर में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच का टॉस, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड करेगा हैरान
ENG vs PAK Live Score, England vs Pakistan T20 World Cup 2026 Super 8 Match Updates: आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान सुपर-8 मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया था।
ENG vs PAK LIVE Score: आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां सुपर-8 मैच खेला जाएगा। ग्रुप-2 का हिस्सा दोनों टीमों की शाम सात बजे से पाल्लेकल स्टेडियम में टक्कर होगी। इंग्लैंड फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसने सुपर-8 चरण के पहले मैच में श्रीलंका को 51 रनों से धूल चटाई थी। हैरी ब्रूक की अगुनाई वाली इंग्लैंड टीम मंगलवार को पाकिस्तान को हराकर अपनी स्थिति बेहतर करने की फिराक में होगी। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को अब अपने दोनों मैच जीतने होंगे वरना उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।
ENG vs PAK LIVE Score: पाल्लेकल में धीमे गेंदबाजों की मददगार पिच पर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें जब आमने-सामने होंगी तो फोकस स्पिन गेंदबाजों पर रहेगा । इंग्लैंड और पाकिस्तान के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों आपस में 31 टी20 मैच खेले हैं। इंग्लैंड ने इस दौरान 21 बार जीत दर्ज की जबकि पाकिस्तान ने 9 मैचों में बाजी मारी। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। इंग्लैंड टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सका था लेकिन दो बार की चैंपियन टीम श्रीलंका को रौंदकर जीत की राह पर लौटी। श्रीलंका के खिलाफ कम स्कोर का बचाव करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने हालात के अनुरूप खेला। उसके स्पिनरों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी उपयोगी रहे। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट उम्दा पारी खेलकर फॉर्म में लौट चुके हैं। हालांकि, जोस बटलर का फॉर्म चिंता का सबब बना हुआ है।
ENG vs PAK LIVE Score: दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास उस्मान तारिक, सईम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे अच्छे स्पिनर हैं लेकिन बल्लेबाजी चिंता का सबब है। पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छे स्पिनरों के खिलाफ वे टिक नहीं पा रहे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम डॉसन ने पाकिस्तान मैच से पहले कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में मिले-जुले प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम बहुत अच्छी स्थिति में है। डॉसन ने कहा, ''श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी में हमने जिस तरह का अच्छा प्रदर्शन किया उससे पता चलता है की टीम बहुत अच्छी स्थिति में है। हम अलग-अलग तरह के स्पिनर हैं। विल जैक्स को बहुत ज्यादा ओवर स्पिन और उछाल मिलती है। आदिल राशिद के पास अपनी अलग तरह की विविधताएं हैं। मुझे इन दोनों की तरह उछाल नहीं मिलती।''
इंग्लैंड का स्क्वॉड: हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बेंटोन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग, ल्यूक वुड, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जैमी ओवरटन, रेहान अहमद।
पाकिस्तान का स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी।
