बाबर आजम को लगी गंभीर चोट, दर्द के कारण बैटिंग प्रैक्टिस छोड़ी; पाकिस्तान बोर्ड ने दिया अपडेट
पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम को वॉर्म अप मैच के दौरान हाथ में चोट लगी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी की अहम कड़ी होने के अलावा, बाबर को हाल ही में टेस्ट टीम का कप्तान भी फिर से नियुक्त किया गया है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है। इसके लिए दोनों टीमें तैयारी कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम को प्रोफेशनल काउंटी क्लब सिलेक्ट इलेवन के खिलाफ वॉर्म अप मैच में हाथ में चोट लगी। आईसीसी के अनुसार चोट लगने के बाद वह काफी दर्द में दिखे और दोबारा बैटिंग भी नहीं कर सके। बाबर को हाल ही में पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान दोबारा बनाया गया है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के साथ दो मैचों टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की थी। पाकिस्तान की टीम ने विदेशी सजरमीं पर टेस्ट क्रिकेट में लगातार आठ हार मैच गंवाए थे लेकिन बाबर ने पहली ही सीरीज में ये सिलसिला तोड़ दिया।
बाबर आजम को लगी चोट
प्रैक्टिस मैच के दौरान बाबर आजम को उस समय चोट लगी, जब वह 5 के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। इंग्लैंड अंडर-19 के तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन की उछाल लेती गेंद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ पर जाकर लगी। चोट लगने के बाद बाबर दर्द में दिखे और आगे बल्लेबाजी नहीं कर सके। पाकिस्तान उनकी पिटनेस पर नजर रखेगा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज के दौरान बाबर आजम के नहीं होने से टीम को बड़ा झटका लगेगा। उनको इंग्लैंड का काफी अनुभव है। बतौर बल्लेबाज वह सीरीज में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज में कहा, ''टीम डॉक्टर द्वारा जांच और एहतियाती कदम उठाने के बाद बाबर को अभ्यास मैच से आराम लेने की सलाह दी गई है। बाबर सोमवार को हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम के अभ्यास सत्र में भाग लेंगे।''
पाकिस्तान 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज शुरू करेगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी, जिसमें इंग्लैंड 24.36 के पॉइंट प्रतिशत के साथ सातवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 22.22 के पॉइंट प्रतिशत के साथ आठवें स्थान पर है।
हालांकि पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि बाबर इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह फिट हों, लेकिन उन्हें सीरीज से पहले शान मसूद के चोट से उबरकर वापसी करने के रूप में पहले ही कुछ अच्छी खबर मिल चुकी है।
पाकिस्तान टेस्ट टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अली उस्मान, अज़ान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान, मुहम्मद अवैस ज़फ़र, मुहम्मद गाज़ी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह।
पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दी थी मात
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट वेस्टइंडीज ने 90 रन से जीता था। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के स्पिनरों साजिद खान और अली उस्मान ने क्वीन्स पार्क ओवल की खुरदरी पिच का फायदा उठाते हुए शानदार गेंदबाजी की। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने वर्ष 2000 के बाद से वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई भी टेस्ट श्रृंखला बचाने में सफल रहा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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