संन्यास ले चुके केन विलियमसन की जगह विल यंग को मिला मौका, जल्द टीम से जुड़ेंगे
सीरीज के बीच में केन विलियमसन के रिटायरमेंट के बाद विल यंग को इंग्लैंड के खिलाफ़ बाकी बचे दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूज़ीलैंड की टीम में शामिल किया गया है। टीम ने शनिवार को बताया कि यंग इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे दो टेस्ट मैच के लिए रविवार को ब्रिटेन पहुंचेंगे।
केन विलियमसन ने इंग्लैंड में चल रही सीरीज के बीच में ही शुक्रवार को सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था जिससे न्यूजीलैंड ने उनकी जगह विल यंग को अपनी टेस्ट टीम में शामिल किया। यंग 14 जून को यूके पहुंचेंगे और सोमवार से टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद ओवल में दूसरा टेस्ट मैच होगा, जो 17 जून से शुरू होगा। पैंतीस साल के विलियमसन ने पिछले हफ्ते लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में शून्य और 18 रन बनाए थे जिसमें टीम को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने सीरीज के बाकी मैचों से खुद को अलग कर लिया था और इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।
33 साल के यंग ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में टेस्ट मैच खेला था, लेकिन इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया था। दिसंबर 2020 में डेब्यू करने के बाद से यंग ने सिर्फ़ 23 टेस्ट मैच खेले हैं। टीम में उन्हें कभी भी लगातार खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी टॉप-3 में बैटिंग करते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 2024 में भारत में न्यूज़ीलैंड की ऐतिहासिक 3-0 से जीत थी। केन विलियमसन की गैर-मौजूदगी में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, उन्होंने छह पारियों में 244 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज' चुने गए। उन्होंने मुश्किल पिचों पर भारतीय स्पिनरों का बहुत आसानी से सामना किया था।
विलियमसन ने कहा कि टीम से अलग होने से पहले वह कुछ समय तक टीम के साथ बने रहेंगे। विलियमसन ने अपनी रिटायरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “मैं कुछ समय तक टीम के साथ रहूंगा, लेकिन हां, टीम को थोड़ा स्पेस भी दूंगा। यह एक संवेदनशील मामला है। टीम में कुछ लोगों के लिए यह नई खबर है और कई लोगों के लिए भी, और यह एक बदलाव है, इसलिए हम आने वाले कुछ दिनों में इस स्थिति को संभालेंगे।”
"इसमें आगे बढ़ने का मौका भी है; मैं काफी समय से टीम का अहम हिस्सा रहा हूं और उस ग्रुप में कई लीडर हैं। मुझे वह दिन याद है जब हमारी टीम के दूसरे लीडर चले गए थे और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे हटने से भी ऐसा करने का मौका मिलेगा।"
संन्यास की घोषणा करते हुए विलियमसन ने कहा, "मैं पिछले कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह साफ़ हो गया कि इस फैसले के लिए यही सही समय है। मैंने हमेशा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने की भूख के साथ हिस्सा लिया है।और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने न्यूजीलैंड के लिए खेले हर मैच में अपना सब कुछ दिया।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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