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न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी तीसरे टेस्ट से हुए बाहर, बेन स्टोक्स ने संभाली इंग्लैंड की कमान

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज मैट हेनरी और बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने तीसरे और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी तीसरे टेस्ट से हुए बाहर, बेन स्टोक्स ने संभाली इंग्लैंड की कमान

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच नॉटिघम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बेन स्टोक्स बतौर कप्तान इंग्लैंड की कमान संभाल रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले कीवी टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। मुख्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी और मध्यक्रम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के चोटिल होने से टीम की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। टीम ने बताया कि पिछले सप्ताह द ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में 11 विकेट लेकर टीम की जीत के नायक बने मैट हेनरी उस मैच के दौरान पिंडली में खिंचाव का शिकार हो गए थे। वह अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं, इसलिए उन्हें तीसरे टेस्ट से बाहर रखा गया है।

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फिलिप्स भी हुए बाहर

पहले टेस्ट की पहली पारी में अहम शतक जड़ने वाले ग्लेन फिलिप्स भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड प्रबंधन ने तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को भी आराम देने का फैसला किया था। ऐसे में सीरीज के दो सबसे सफल गेंदबाज हेनरी (12 विकेट) और जैमीसन (11 विकेट) तीसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। छह फीट आठ इंच लंबे जैमीसन को उनके कार्यभार के प्रबंधन के तहत विश्राम दिया गया है। लंबे समय तक पीठ की चोट से उबरने के बाद उन्होंने इस सीरीज में सबसे अधिक 65 ओवर फेंके हैं। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।

स्टोक्स-गस जांच में निर्दोष

स्टोक्स और एटकिंसन को द ओवल टेस्ट के लिए चयन के योग्य नहीं माना गया था, क्योंकि लॉर्ड्स में पहले टेस्ट की जीत के बाद दोनों ने टीम प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। ईसीबी की जांच में अब यह निष्कर्ष निकला है कि स्टोक्स इस घटना में शामिल नहीं थे और उन्होंने नाइटक्लब की घटना को देखा भी नहीं था, जबकि ऐटकिंसन बिना किसी उकसावे के हुए हमलों के शिकार थे और उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। अलग से क्रिकेट रेगुलेटर ने भी पाया कि दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

ईसीबी के बयान में कहा गया, "नाइटक्लब में हुई हिंसक घटना के लिए खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। स्टोक्स किसी भी झगड़े में शामिल नहीं थे और उन्होंने किसी घटना को देखा भी नहीं था। ईसीबी के पास मौजूद सबूत बताते हैं कि ऐटकिंसन बिना किसी उकसावे के हुए हमलों के शिकार थे और उन्होंने दोनों मौकोंं पर जवाबी प्रतिक्रिया नहीं दी।''

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टीमें:

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, बेन सियर्स, विलियम ओ'रूर्के

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, शोएब बशीर

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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