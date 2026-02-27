ENG vs NZ Live Score: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, पाकिस्तान की भी नजरें

Eng vs NZ live score: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को टी20 विश्व कप का एक हाईवोल्टेज मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में हराना होगा, अगर न्यूजीलैंड की टीम आज मैच जीतती है तो पाकिस्तान के लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। इंग्लैंड की टीम सुपर-8 में अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि उसके लिए ग्रुप में शीर्ष पर बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। वहीं ग्रुप-2 में पाकिस्तान भी सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने उसे मात दी।