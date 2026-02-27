ENG vs NZ Live Score: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, पाकिस्तान की भी नजरें

27 Feb 2026, 05:53:44 PM IST
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को टी20 विश्व कप का एक हाईवोल्टेज मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में हराना होगा, अगर न्यूजीलैंड की टीम आज मैच जीतती है तो पाकिस्तान के लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। इंग्लैंड की टीम सुपर-8 में अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि उसके लिए ग्रुप में शीर्ष पर बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। वहीं ग्रुप-2 में पाकिस्तान भी सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने उसे मात दी।
न्यूजीलैंड की टीम
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, कोल मैककॉन्ची, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, रचिन रविंद्र, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, इश सोढ़ी।
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप मैच
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप का 49वां मुकाबला शुक्रवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए ये मुकाबला जीतना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।