ENG Vs NZ: लार्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से रौंदा, कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच?
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का पहला टेस्ट मैच चार जून से लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसका आज 7 जून को मैच के चौथे दिन नतीजा निकला है। मेजबान इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी है।
आईपीएल खत्म होने के बाद इधर भारत अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने में व्यस्त है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां वह इंग्लिश टीम के साथ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच चार जून से लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसका आज 7 जून को मैच के चौथे दिन नतीजा निकला है। मेजबान इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी है।
पहली पारी में 110 रनों पर ढेर हो गई इंग्लैंड, काइल जेमिसन का कहर
चार जून से शुरू हुए लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान में टॉस का सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और पूरी टीम महज 39.4 ओवर में 110 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। हैरी ब्रुक ने सर्वाधिक 56 रन बनाए, वहीं, बेन डकेट ने 19 और बेनस्टोक्स ने 12 रनों की पारी खेली। पुच्छले बल्लेबाज जोश टंग के 10 और शोएब बशीर के 14 रनों की बदौलत इंग्लिश टीम बड़ी मुश्किल से 100 का आंकड़ा पार कर सकी। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमिसन ने पंजा खोला। उन्होंने 14 ओवर की गेंदबाजी में 62 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके अलावा नाथन स्मिथ ने 3 और विलियम ओ रूर्के ने 2 विकेट लिए मैट हेनरी को कोई विकेट नहीं मिला।
न्यूजीलैंड भी बना सकी सिर्फ 113 रन, रॉबिन्सन ने खोला पंजा
पहली पारी के 110 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम भी 113 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई और केवल तीन रनों की बढ़त हासिल हुए। कीवी टीम की ओर से काइल जेमिसन ने 38 और ग्लेन फिलिप्स ने 34 रनों की पारी खेली। ओली रोबिन्सन ने कहर बरपाते हुए केवल 10.5 ओवर की गेंदबाजी में 39 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। वहीं, जोश टंग ने 3 और गस एटकिंसन ने 2 विकेट हासिल किए। बेन स्टोक्स को कोई विकेट नहीं मिला।
दूसरी पारी में इंग्लैंड ने की वापसी, फिर संभल नहीं पाई कीवी टीम
अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए इमोलो गे के अर्धशतक और जेमी स्मिथ की 39 रनों की पारी के मदद से 226 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 224 रनों का लक्ष्य दिया। इस दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाज नाथन स्मिथ 6 विकेटों के साथ एक बार फिर चमके। उन्होंने 70 रन खर्चे। वहीं, विलियम ओ रुर्के को 2, मेट हेनरी और काइल जैमिसन को एक-एक विकेट हासिल हुआ। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम खेल के चौथे दिन 138 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में गस एसकिंटन ने फाइफर खोला और 30 रन देकर पांच विकेट लिए। ओली रोबिन्सन और जोश टंग को 2-2 विकेट हासिल हुए जबकि बेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए।
ये खिलाड़ी बना प्लेयर ऑफ द मैच
ओली रॉबिन्सन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पूरे मैच में 7 विकेट लेने और 30 रन बनाने के कारण प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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