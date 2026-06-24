'सबसे पहले यही काम करना था', बेन स्टोक्स ने नाइटक्लब घटना के लिए अपने टीम के खिलाड़ियों से मांगी माफी
बेन स्टोक्स ने बुधवार को मैच से पहले बताया कि उन्होंने अपने टीम के साथी खिलाड़ियों से नाइटक्लब घटना को लेकर माफी मांगी। स्वतंत्र क्रिकेट नियामक ने सोमवार को कहा कि 'दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि उन्होंने अपने टीम के साथियों से दूसरा मैच नहीं खेल पाने के लिए माफी मांगी है। स्टोक्स को नाइटक्लब की घटना के सामने आने के बाद दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि सोमवार को खेल के स्वतंत्र निगरानी पैनल ने ग्लैंड के क्रिकेट कप्तान बेन स्टोक्स और उनके साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन को नाइटक्लब की घटना के मामले में क्लीन चिट दे दी। स्टोक्स और एटकिंसन को इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से लिखित चेतावनी मिलने के बाद गुरुवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में लौटना है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रखा गया था।
स्टोक्स-एटकिंसन को क्लीन चिट
बेन स्टोक्स ने बताया कि वह सीरीज के निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए बेताब हैं। स्टोक्स और एटकिंसन ने पहले टेस्ट में जीत के बाद आधी रात के कर्फ्यू का उल्लंघन किया था और वे लंदन के एक नाइटक्लब में थे जब कथित तौर पर इंग्लिश क्लब सारासेन्स के एक रग्बी खिलाड़ी ने टीम के सुरक्षा अधिकारी को मारा था। हालांकि एक मैच से बाहर होने के बाद बेन स्टोक्स की बतौर कप्तान तीसरे मैच में वापसी हुई है। स्वतंत्र क्रिकेट नियामक ने सोमवार को कहा कि 'दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जिम्मेदारी लेनी भी जरूरी है
बेन स्टोक्स ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैंने सबसे पहले अपनी टीम से माफी मांगी। कप्तान के तौर पर मुझे सबसे पहले यही काम करना था। जब आप इस स्थिति को देखते हैं, तो यह सिर्फ मुझे ही प्रभावित नहीं करती। यह बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, खासकर उन नए खिलाड़ियों पर इसका असर पड़ा जिन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। उनका डेब्यू दिन उनके बारे में होना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से एक ऐसी स्थिति बन गई जो उनके कंट्रोल में नहीं थी।''
उन्होंने आगे कहा, ''जब टीम जीत रही हो तो सब कुछ ठीक-ठाक लगता है, लेकिन जब गलती हो तो उसकी जिम्मेदारी लेनी भी जरूरी है। आपको इतना बड़ा दिल और हिम्मत दिखानी चाहिए कि प्रभावित हुए हर व्यक्ति की आंखों में देखकर सही तरीके से माफी मांग सको। मैंने यही किया है।''
जांच जारी रहने के दौरान ईसीबी ने स्टोक्स और एटकिंसन दोनों को दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए अनुपलब्ध घोषित कर दिया था। बाद में दोनों खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में लौट आए; स्टोक्स ने नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ डरहम के लिए 95 रन बनाए और एटकिंसन ने ग्लेमॉर्गन के खिलाफ़ सरे के लिए 61 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके बाद उन्हें अपने-अपने मैचों के बीच से ही वापस बुला लिया गया और अनुशासनात्मक सुनवाई में क्लीन चिट मिलने के बाद इंग्लैंड की तीसरे टेस्ट की टीम में शामिल कर लिया गया।
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