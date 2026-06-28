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बेन स्टोक्स ने साथियों के बीच किया संन्यास का खुलासा, इंग्लैंड क्रिकेट ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड क्रिकेट ने रविवार को बेन स्टोक्स का ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने साथी खिलाड़ियों को संन्यास के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान वह काफी इमोशनल दिखे।

बेन स्टोक्स ने साथियों के बीच किया संन्यास का खुलासा, इंग्लैंड क्रिकेट ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का नाटकीय ढंग से ऐलान कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बेन स्टोक्स अपने साथी खिलाड़ियों से रिटायरमेंट के फैसले के बारे में बता रहे थे। यह हैरान करने वाली घोषणा चाय ब्रेक से 15 मिनट पहले हुई। स्टोक्स ने इसके बाद विकेट लिया और सत्र के आखिर में लौटते हुए दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही स्टोक्स के 15 साल के करियर पर विराम लग जायेगा जिसमें वह 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे।

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इंग्लैंड क्रिकेट ने तीसरे टेस्ट के चौथे दिन सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया जिसमें स्टोक्स ड्रेसिंग रूम के भीतर अपने साथी खिलाड़ियों से कह रहे हैं ,'' यह आपके कप्तान के तौर पर मेरे आखिरी दो दिन हैं और इंग्लैंड के लिये खेलते हुए भी आखिरी दो दिन हैं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि चाहे मैच का नतीजा कुछ भी हो, मैं उस मैदान से बाहर निकलते समय ये जानकर संतुष्ट महसूस करूं कि इस ग्रुप ने पिछले दो दिनों में सब कुछ झोंक दिया। सारी भावनाएं और इस तरह की तमाम बातें, क्या कृपया हम खेल खत्म होने तक का इंतजार कर सकते हैं?" सीरीज फिलहाल 1 -1 से बराबर है और मैच पांचवें दिन तक चलेगा।

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बेन स्टोक्स विवादों में रहे

वह टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट कप्तान बने थे । स्टोक्स ने यह फ़ैसला ऐसी सीरीज के दौरान लिया है, जब लॉर्ड्स में पहले टेस्ट के बाद साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ बाहर जाने के मामले में हुई जांच के चलते इंग्लैंड ने उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया था और वे सुर्खियों में आ गए थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहकर दोनों को बाहर कर दिया था कि उन्होंने अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्हें लिखित चेतावनी दी थी । बाद में तीसरे टेस्ट में स्टोक्स की वापसी हुई।

स्टोक्स को इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। यह कार्रवाई एक नाइटक्लब की घटना की जांच के बीच की गई थी, जिसमें उन पर और उनके साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन पर कर्फ्यू तोड़ने का आरोप लगा था। बाद में उन्हें टीम में वापस लौटने की मंजूरी मिल गई थी। 2017 में स्टोक्स पर ब्रिस्टल के एक नाइटक्लब के बाहर हुई मारपीट के मामले में गिरफ्तारी हुई थी और ECB ने उन्हें अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया था। उनकी अदालती सुनवाई पर मीडिया में काफी नजर रखी गई थी। अंत में उन्होंने दुर्व्यवहार के आरोप को स्वीकार किया और फरवरी 2018 में क्रिकेट में वापसी की।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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