बेन स्टोक्स ने साथियों के बीच किया संन्यास का खुलासा, इंग्लैंड क्रिकेट ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

इंग्लैंड क्रिकेट ने रविवार को बेन स्टोक्स का ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने साथी खिलाड़ियों को संन्यास के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान वह काफी इमोशनल दिखे।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का नाटकीय ढंग से ऐलान कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बेन स्टोक्स अपने साथी खिलाड़ियों से रिटायरमेंट के फैसले के बारे में बता रहे थे। यह हैरान करने वाली घोषणा चाय ब्रेक से 15 मिनट पहले हुई। स्टोक्स ने इसके बाद विकेट लिया और सत्र के आखिर में लौटते हुए दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही स्टोक्स के 15 साल के करियर पर विराम लग जायेगा जिसमें वह 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे।

इंग्लैंड क्रिकेट ने तीसरे टेस्ट के चौथे दिन सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया जिसमें स्टोक्स ड्रेसिंग रूम के भीतर अपने साथी खिलाड़ियों से कह रहे हैं ,'' यह आपके कप्तान के तौर पर मेरे आखिरी दो दिन हैं और इंग्लैंड के लिये खेलते हुए भी आखिरी दो दिन हैं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि चाहे मैच का नतीजा कुछ भी हो, मैं उस मैदान से बाहर निकलते समय ये जानकर संतुष्ट महसूस करूं कि इस ग्रुप ने पिछले दो दिनों में सब कुछ झोंक दिया। सारी भावनाएं और इस तरह की तमाम बातें, क्या कृपया हम खेल खत्म होने तक का इंतजार कर सकते हैं?" सीरीज फिलहाल 1 -1 से बराबर है और मैच पांचवें दिन तक चलेगा।

बेन स्टोक्स विवादों में रहे वह टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट कप्तान बने थे । स्टोक्स ने यह फ़ैसला ऐसी सीरीज के दौरान लिया है, जब लॉर्ड्स में पहले टेस्ट के बाद साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ बाहर जाने के मामले में हुई जांच के चलते इंग्लैंड ने उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया था और वे सुर्खियों में आ गए थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहकर दोनों को बाहर कर दिया था कि उन्होंने अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्हें लिखित चेतावनी दी थी । बाद में तीसरे टेस्ट में स्टोक्स की वापसी हुई।