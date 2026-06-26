बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए रचा इतिहास, 250 विकेट और 7000 रन बनाने वाले दूसरे ऑलराउंडर बने
इंग्लैंड के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 7,000 रन और 250 विकेट का अनूठा डबल पूरा करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट पूरे किए। उन्होंने नॉटिंघम में खेले जा रहे मुकाबले में पहले पारी में चार विकेट लिए। वह खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 250 विकेट और 7000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के दिग्गज जैक कैलिस के क्लब में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 114.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 438 रन बनाए। टीम के लिए टॉम लैथम ने 151 और डेवोन कॉनवे ने 157 रन की पारी खेली। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 317 रन की साझेदारी हुई।
बेन स्टोक्स ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पहली पारी में 21 ओवर में 70 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके साथ ही उनके नाम अब टेस्ट में 7228 रन और 250 विकेट हो गए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज जैक्स कैलिस के नाम टेस्ट में 13289 रन और 292 विकेट हैं।
इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत
बेन डकेट की अगुवाई में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के 438 रन के जवाब में तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन चाय के विश्राम तक अपनी पहली पारी में 14 ओवर में एक विकेट पर 73 रन बनाए।डकेट ने हमेशा की तरह आक्रामक रुख अपनाया और वह चायकाल तक 52 रन बनाकर खेल रहे थे। जब वह आठ रन पर थे तब नाथन स्मिथ की गेंद पर तीसरे स्लिप में खड़े हेनरी निकोल्स ने उनका कैच छोड़ दिया था। दूसरे छोर पर जैकब बेथेल 16 रन बनाकर खेल रहे थे।
एमिलियो गे इंग्लैंड के आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्हें विल ओ'रूर्के की गेंद पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल ने लेग साइड में कैच किया। वह खाता भी नहीं खोल पाए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने सुबह अपनी पहली पारी चार विकेट पर 361 रन से आगे बढ़ाई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (70 रन पर चार विकेट) ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 250वां विकेट हासिल किया। टॉम लैथम (151) और डेवोन कॉनवे (157) ने पहले विकेट के लिए 317 रन की विशाल साझेदारी की जिससे पहले दिन इंग्लैंड पर भारी दबाव था।
इंग्लैंड ने हालांकि पहले दिन के आखिरी ओवरों में चार विकेट लेकर वापसी की अच्छी कोशिश की। स्टोक्स ने दूसरे दिन पहले सत्र में तीन और विकेट लेकर इसे जारी रखा। भीषण गर्मी में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने डैरिल मिचेल (11) को विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर दिन की पहली सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने नाइटवॉचमैन विल ओरूर्के (19) को पवेलियन भेजा जिन्होंने एमिलियो गे को कैच दिया। स्टोक्स ने मिचेल सैंटनर (04) को बाउंसर पर आउट करके अपना 250वां विकेट लिया।
सैंटनर ने डीआरएस लिया, लेकिन टीवी रिप्ले ने पुष्टि की कि गेंद उनके दस्ताने को चूमकर गली में खड़े जैकब बेथेल के पास पहुंची थी। स्टोक्स इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर ने दो-दो विकेट लिए।
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