इंग्लैंड से मिली हार, फिर भी नेपाल के कप्तान को किस बात का गर्व? ब्रुक ने भी की तारीफ

इंग्लैंड से मिली हार, फिर भी नेपाल के कप्तान को किस बात का गर्व? ब्रुक ने भी की तारीफ

संक्षेप:

वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में मात्र 4 रनों से मिली हार के बाद नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया है। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान पौडेल ने अपनी टीम की तारीफ की। विपक्षी कप्तान ब्रुक ने भी नेपाल के खेल को सराहा।

Feb 08, 2026 07:44 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में मात्र 4 रनों से मिली हार के बाद नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया है। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान पौडेल ने कहा कि हालांकि परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा और टीम में निराशा है, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने विश्व चैंपियन टीम को टक्कर दी वह काबिल-ए-तारीफ है।

रोहित पौडेल ने टीम के जज्बे पर बात करते हुए कहा, "मैदान पर उतरने से पहले हमारा एकमात्र संदेश यह था कि हम अपना 110 प्रतिशत योगदान देंगे और लड़कों ने वही किया। मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल की टीम इस विश्व कप में केवल औपचारिकता निभाने या हिस्सा लेने नहीं आई है। उन्होंने कहा, "हम यहां सिर्फ भाग लेने नहीं आए थे, हम प्रतिस्पर्धा करने आए थे। हमें विश्वास था कि अगर हम अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलें, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं और आज हमने अपनी 'बेस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट' खेली।"

मैच की रणनीति और डेथ ओवरों के बारे में बात करते हुए कप्तान ने स्वीकार किया कि अंतिम ओवरों की गेंदबाजी में सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड भी डेथ ओवरों में संघर्ष कर रहा था, लेकिन सैम करन ने आखिरी ओवर में शानदार यॉर्कर डालकर मैच निकाल लिया। अपनी और दीपेंद्र सिंह ऐरी की साझेदारी पर पौडेल ने बताया, "हम सिर्फ गणना कर रहे थे। हम चाहते थे कि आखिरी 5 ओवरों के लिए हमारे हाथ में विकेट हों और हम प्रति ओवर 10-12 रन का लक्ष्य रख रहे थे।" उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दिग्गज स्पिनर आदिल राशिद पर हमला करने की कोई पूर्व योजना नहीं थी, लेकिन मैदान पर परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया जो सफल रहा।

ये भी पढ़ें:विश्व कप में बड़े उलटफेर से बची इग्लैंड, आखिरी गेंद पर नेपाल को 4 रनों से हराया

पौडेल ने नेपाल और काठमांडू से मिले भारी जनसमर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रशंसकों का जुनून उन्हें प्रेरित करता है और वे उनकी उम्मीदों और विश्वास को लेकर मैदान पर उतरते हैं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भी नेपाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने असाधारण खेल दिखाया और विशेष रूप से आदिल राशिद जैसे गेंदबाज का सामना जिस तरह से किया, वह अद्भुत था। नेपाल का अगला मुकाबला अब इटली से है, जिसे कप्तान ने हल्के में न लेने की बात कही है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
