ENG vs IND U19 Final live score: 6ठी बार विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान पर भारत, इंग्लैंड से सामना

इंग्लैंड बनाम भारत

ENG vs IND U19 Final live score: नमस्ते लाइव ब्लॉग में स्वागत है। आज क्रिकेट जगत की नजरें ज़िम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर टिकी हैं, क्योंकि यहां भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वे एक बार फिर विश्व विजेता बनने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। दूसरी ओर, थॉमस रियू की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम भारतीय चुनौती को ध्वस्त कर ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या टीम इंडिया अपना दबदबा कायम रखेगी या इंग्लैंड बाजी मारेगा? पल-पल की अपडेट्स और लाइव एक्शन के लिए हमारे साथ बने रहें। यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे और भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा।

6 Feb 2026, 11:44:43 AM IST ENG vs IND U19 Final live score: सेमीफाइनल में भारत ने किया था रिकॉर्ड चेज ENG vs IND U19 Final live score: अंडर19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को हराया था। अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 310 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था लेकिन अरोन जॉर्ज की 115 रन की शानदार शतकीय पारी के साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे की 68-68 रन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने 300 प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह अंडर19 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज था।

6 Feb 2026, 11:40:47 AM IST ENG vs IND U19 Final live score: अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंचा है भारत ENG vs IND U19 Final live score: भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप में अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंची है। आयुष म्हात्रे की टीम फाइनल में भी ये सिलसिला बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी।

6 Feb 2026, 11:16:10 AM IST ENG vs IND U19 Final live score: छठा खिताब जीतने मैदान पर भारत भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिताब को 6ठी बार जीतने के इरादे से मैदान पर है। टीम इंडिया की जूनियर टीम काफी मजबूत है। वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे युवा आईपीएल स्टार टीम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम में भी उभरते हुए स्टार्स अपने प्रदर्शन से भारत के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। दोनों टीमें अपना बेस्ट प्रदर्शन करके फाइनल में पहुंची हैं।

6 Feb 2026, 10:49:41 AM IST ENG vs IND U19 Final live score: इंग्लैंड U19 स्क्वाड थॉमस रियू (कप्तान/विकेटकीपर), बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयस, कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैन्नी लुम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन, अली फारूक