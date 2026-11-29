सैम करन की तूफानी बैटिंग से इंग्लैंड ने खड़ा किया मजबूत स्कोर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की दमदार वापसी
सैम करन के दमदार अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए।
इंग्लैंड की टीम ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में सैम करन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दमदार वापसी की। टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे मैच में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही है और टीम ने 100 रन के अंदर ही 6 विकेट गंवा दिए थे लेकिन फिर सैम करन, कोल्स और जेमी ओवर्टन की तेजतर्रार पारी की बदौलत 150 के पार पहुंची। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पेंसर जॉनसन और रिले मेरिडिथ ने 2-2 विकेट लिए।
सैम करन की दमदार फिफ्टी
इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन ने रविवार को सिडनी में बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 28 गेंद में दो चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 50 रन बनाए। उन्होंने आखिरी ओवर में बेहतरीन बैटिंग की और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बार 8वें या उससे नीचे विकेट के लिए 50 से अधिक साझेदारी हुई है। इससे पहले 2011 में पार्नेल और थेरोन के बीच 64 रन की साझेदारी हुई थी। इंग्लैंड के लिए सातवें नंबर पर या निचले क्रम पर 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं।
सैम करन ने लगाई फिफ्टी
इससे पहले इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी। फिल सॉल्ट दूसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए। वह 8 गेंद में सात रन ही बना सके। इसके बाद डोनाल्ड तीन गेंद में सात रन ही बना पाए। कप्तान हैरी ब्रूक भी कमाल नहीं दिखा सके। उन्होंने सात गेंद में 9 रन बनाए। टॉम बैंटन ने 5 गेंद में तीन रन का योगदान दिया। स्पेंसर जॉनसन और रिले ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। जॉर्डन कॉक्स ने 19 गेंद में 23 रन की पारी खेली। इसके बाद जेम्स कोल्स 29 गेंद में 33 रन ही बना पाए। सैम करन ने लियाम डाउसन के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच 21 गेंद में 37 रन की साझेदारी हुई। डाउसन 14 गेंद में 23 रन ही बना सके। इसके बाद जेमी ओवर्टन और सैम करन के बीच 20 गेंद में 51 रन की साझेदारी हुई, जिससे इंग्लैंड की टीम 150 के पार पहुंचने में सफल हुई। जेमी ने 9 गेंद में 20 रन का योगदान दिया।
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ चल रही टी 20 सीरीज़ के आखिरी दो टी 20 के लिए आसा ट्राइब और स्पिनर रेहान अहमद को टीम में शामिल किया है। इससे पहले जैमी ओवरटन के पांच विकेट और दो कैच की मदद से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में हराकर पांच टी20 मैचों की सीरीज में शुक्रवार को 2 . 1 से बढ़त बना ली थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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