161 टेस्ट मैचों के लंबे इंतजार के बाद रूट ने चखा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जीत का स्वाद, सचिन को भी लगा था लंबा वक्त
इतने महान करियर के बावजूद जो रूट को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में जीत हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रूट ने 161 टेस्ट मैचों के लंबे इंतजार के बाद जीत का स्वाद चखा है।
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 2012 में भारत के खिलाफ किया था। तब से लेकर अब तक वे नियमित रूप से इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 162 टेस्ट मैच खेले हैं और कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। हालांकि, इतने बड़े करियर के बावजूद जो रूट को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में जीत हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रूट ने 161 टेस्ट मैचों के लंबे इंतजार के बाद जीत का स्वाद चखा है।
जो रूट को यह उपलब्धि हाल ही में एशेज सीरीज के चौथे मैच में हासिल हुई। मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर जीत हासिल की। इससे पहले आखिरी बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच साल 2010-11 में जीता था। एंड्रयू स्ट्रॉस की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ने सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच को पारी व 83 रन से जीता था। तब जो रूट का डेब्यू नहीं हुआ था। यानी जब से रूट ने खेलना शुरू किया है तब से उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीत का स्वाद 27 दिसंबर 2025 को अपने 162वें टेस्ट मैच में चखा है।
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर जीत का स्वाद चखने के लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और दुनिया के महान ऑलराउंड जैक कैलिस को भी लंबा वक्त लगा था। सचिन तेंदुलकर ने अपने 109वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीत हासिल की थी। सचिन ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले हैं। वहीं जैक कैलिस को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनके 126वें टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी।
जो रूट के टेस्ट करयिर की बात करें तो उन्होंने 162 टेस्ट मैचों की 296 पारियों में 40 शतकों और 66 अर्धशतकों की मदद से 13777 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में भी उनका शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने वनडे 186 मैच खेले हैं, जिसमें 19 शतक और 43 अर्धशतक की मदद से 7330 रन बनाए हैं। 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 30 पारियों में रूट ने 893 रन बनाए हैं। रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22000 हजार रन बनाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले 8 बल्लेबाजों ने यह उपलब्धि हासिल की थी। रूट ने इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है, क्योंकि इंग्लैंड के लंबे क्रिकेट इतिहास में वे पहले बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22000 रन बनाने का कारनामा किया है।