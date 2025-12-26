Cricket Logo
बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन रचा गया इतिहास, MCG में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्शकों भरमार

बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन रचा गया इतिहास, MCG में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्शकों भरमार

संक्षेप:

बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने के लिए पहले दिन 93,442 लोग मौजूद थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने दर्शकों की उपस्थिति के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा यह मैच इस मैदान पर सर्वाधिक दर्शकों वाला मैच बन गया है।

Dec 26, 2025 10:43 am IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ। इस मैच को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शक मौजूद रहे। बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने के लिए पहले दिन 93,442 लोग मौजूद थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने दर्शकों की उपस्थिति के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा यह मैच इस मैदान पर सर्वाधिक दर्शकों वाला मैच बन गया है।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों की इस रिकॉर्ड उपस्थिति ने साल 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में दर्शकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया साल 2025 का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति वाला मैच बन गया है। बता दें कि साल 2015 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी मैदान पर खेला गया था, जहां रिकॉर्ड 93,013 दर्शक मैच देखने पहुंचे थे। अब इस रिकॉर्ड को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ने 93,442 दर्शकों की संख्या के साथ ध्वस्त कर दिया है।

आपकी जानकारी के लिए यह बता दें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह क्रिसमस की अगली सुबह खेला जा रहा है।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और अपने इस फैसले को सही साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को महज 152 रनों के स्कोर पर समेट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने ही नहीं दिया। इंग्लिश गेंदबाज जोश टंग ने पारी में सर्वाधिक 5 विकेट लिए। उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के अलावा टेल एंडर को भी पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ऑल आउट कर दिया।

