एशिया कप में सूने-सूने दिख रहे स्टेडियम, पूर्व क्रिकेटर ने बताया रोहित शर्मा-विराट कोहली कनेक्शन

एशिया कप के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम लंबे वक्त बाद नीली जर्सी में दिखाई दे रही है। उसके बावजूद दर्शक स्टेडियम में नहीं उमड़ रहे। यहां तक कि भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट भी उस तेजी से नहीं बिक रहे, जितनी आयोजकों को उम्मीद थी। आकाश चोपड़ा ने इसका रोहित शर्मा और विराट कोहली से कनेक्शन बताया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 11:07 AM
भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एशिया कप में भारत तक के मैचों में स्टेडियम खाली रहने पर चिंता जताई है। आने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच तक के टिकट भी उस तेजी से नहीं बिक रहे, जितनी उम्मीद थी। चोपड़ा ने इसका रोहित शर्मा और विराट कोहली से कनेक्शन जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों की गैरमौजूदगी एक बड़ा फैक्टर है।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्टेडियम में बड़ी तादाद में दर्शकों को खींचते हैं। दोनों की गैरमौजूदगी से टिकटों की बिक्री पर असर पड़ा है।

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'जब विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने गए थे तब भी स्टेडियम लगभग भरे हुए थे। उनकी गैरमौजूदगी उन बड़े कारणों में से एक है जिस वजह से टिकट तेजी से नहीं बिक रहे।'

आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे होते तो उससे बड़ा फर्क पड़ता। उन्होंने कहा, ‘अगर वे मौजूद रहते तो दर्शकों की भीड़ दोगुनी रहती। मान लीजिए कि अगर अभी 5000 लोग आ रहे तो रोहित और कोहली की मौजूदगी में ये तादाद कम से कम 10 हजार से 15 हजार होती। उन्हें मुश्किल से इन्हें सामने से देखने का मौका मिलता है, इसलिए उनकी गैरमौजूदगी अहम हो जाती है।’

चोपड़ा ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि भारत का मैच अगर चांद पर भी करा दो तो नीली जर्सी में खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां भी लोग पहुंच जाएंगे। अब भारतीय टीम लंबे वक्त बाद नीली जर्सी में दिख रही है, दुबई में मैच हो रहा है फिर भी दर्शकों का टोटा है।

एशिया कप में भारत ने 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था जिसमें एकतरफा जीत हासिल की थी। अब उसका दूसरा मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ है।

