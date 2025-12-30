Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ियों ने WPL 2026 से लिया नाम वापस, तारा नोरिस भी नहीं खेलेंगी टूर्नामेंट

संक्षेप:

एलिस पैरी और एनाबेल सदरलैंड ने WPL 2026 से नाम वापस ले लिया है। तारा नोरिस भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगी। उनके रिप्लेसमेंट्स का ऐलान हो चुका है। एक युवा भारतीय खिलाड़ी को मौका दिया गया है, जो 30 लाख में आरसीबी से जुड़ेंगी। 

Dec 30, 2025 05:04 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वुमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 से ऑस्ट्रेलिया की दो दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऑलराउंडर एलिस पैरी और गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड ने निजी कारणों का हवाला देकर टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। इसके अलावा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर तारा नोरिस को यूएसए की नेशनल टीम में आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर्स के लिए चुन लिया गया है। इस वजह से वह भी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगी। इन तीनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट भी टीमों को मिल गए हैं। अभी टूर्नामेंट को शुरू होने में 10 दिन का समय है।

तारा नोरिस पिछले सीजन यूपी वॉरियर्ज का हिस्सा थीं। वह अब नेपाल में 1 फरवरी से यूएसए के लिए खेलेंगी। ऐसे में वे 9 जनवरी से शुरू हो रहे WPL में नहीं खेल पाएंगी। यूपी वॉरियर्ज ने उनकी जगह अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को शामिल किया है। नॉट को 10 लाख रुपये के रिजर्व प्राइस पर साइन किया गया है। WPL की आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पैरी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और एनाबेल सदरलैंड (दिल्ली कैपिटल्स) ने निजी कारणों से लीग के आने वाले एडिशन से नाम वापस ले लिया है।

RCB ने एलिस पैरी की जगह सायाली सतघरे को टीम में शामिल किया है। सतघरे अपने रिजर्व प्राइस 30 लाख रुपये पर RCB से जुड़ेंगी। दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम में शामिल किया है। पिछले सीजन में UP वॉरियर्स के लिए खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर ने 27 T20I मैच खेले हैं और 27 विकेट लिए हैं। किंग DC से 60 लाख रुपये के रिजर्व प्राइस पर जुड़ेंगी। WPL 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से देश के दो शहरों में होने जा रही है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। कोटांबी में ही प्लेऑफ्स और फाइनल आयोजित होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
