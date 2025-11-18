Cricket Logo
Eden Gardens Kolkata Pitch Curator Breaks Silence On pitch Controversy Blames Instructions
किसके कहने पर बनाई गई कोलकाता की पिच? ईडन गार्डेंस के क्यूरेटर ने कर दिया खुलासा

संक्षेप: कोलकाता के ईडन गार्डेंस में टीम इंडिया को पहले टेस्ट में हार मिली। इस मैच में इस्तेमाल की गई पिच को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर ईडन गार्डेंस के पिच क्यूरेटर ने बताया है कि किसके कहने पर पिच बनाई गई।

Tue, 18 Nov 2025 10:27 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम के पिच क्यूरेटर ने आखिरकार इस बात का खुलासा कर दिया है कि उन्होंने किसके कहने पर पिच तैयार की थी? ईडन गार्डेंस के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने पिच को लेकर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी है। टीम इंडिया को कोलकाता में 30 रनों से हार मिली थी। इस पिच पर कोई भी टीम 200 का स्कोर भी नहीं बना पाई थी और आखिरी पारी में 124 रनों का लक्ष्य भी विशाल हो गया था, क्योंकि पिच से काफी मदद गेंदबाजों को मिल रही थी और बल्लेबाजी आसान नहीं थी।

मुखर्जी ने कहा कि पिच 'बिल्कुल भी खराब नहीं थी' और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। टाइम्स नाउ बांग्ला को दिए इंटरव्यू में सुजान मुखर्जी ने कहा, “यह पिच बिल्कुल भी खराब नहीं है। मुझे पता है कि हर कोई इस पिच पर सवाल उठा रहा है। सच कहूं तो, मुझे टेस्ट के लिए पिच तैयार करना आता है। मैंने ठीक वैसा ही किया। मुझे जैसा निर्देश दिया गया था, मैंने वैसा ही किया। मैं इस बारे में नहीं सोचता कि दूसरे क्या कहते हैं। हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता। इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं और मैं भविष्य में भी ऐसा ही करता रहना चाहता हूं।”

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी स्वीकार किया था कि पिच खराब नहीं थी और इसमें पिच क्यूरेटर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था कि बल्लेबाज दबाव को नहीं झेल सके थे। साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारत की ये 18 मैचों में 9वीं हार थी। भारत ने सिर्फ दो मैचों को ड्रॉ कराया है और सात मुकाबले जीते हैं। भारत में पिछले 6 मैचों में टीम इंडिया को चार मैचों में हार मिली है। गंभीर ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, "यह खेलने लायक विकेट नहीं था, इसमें कोई समस्या नहीं थी।" उन्होंने कहा, "यदि आप अपना सिर नीचे रखने को तैयार हैं और यदि आपका बचाव मजबूत है, यदि आपका स्वभाव अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से रन बना सकते हैं।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
