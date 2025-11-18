किसके कहने पर बनाई गई कोलकाता की पिच? ईडन गार्डेंस के क्यूरेटर ने कर दिया खुलासा
संक्षेप: कोलकाता के ईडन गार्डेंस में टीम इंडिया को पहले टेस्ट में हार मिली। इस मैच में इस्तेमाल की गई पिच को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर ईडन गार्डेंस के पिच क्यूरेटर ने बताया है कि किसके कहने पर पिच बनाई गई।
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम के पिच क्यूरेटर ने आखिरकार इस बात का खुलासा कर दिया है कि उन्होंने किसके कहने पर पिच तैयार की थी? ईडन गार्डेंस के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने पिच को लेकर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी है। टीम इंडिया को कोलकाता में 30 रनों से हार मिली थी। इस पिच पर कोई भी टीम 200 का स्कोर भी नहीं बना पाई थी और आखिरी पारी में 124 रनों का लक्ष्य भी विशाल हो गया था, क्योंकि पिच से काफी मदद गेंदबाजों को मिल रही थी और बल्लेबाजी आसान नहीं थी।
मुखर्जी ने कहा कि पिच 'बिल्कुल भी खराब नहीं थी' और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। टाइम्स नाउ बांग्ला को दिए इंटरव्यू में सुजान मुखर्जी ने कहा, “यह पिच बिल्कुल भी खराब नहीं है। मुझे पता है कि हर कोई इस पिच पर सवाल उठा रहा है। सच कहूं तो, मुझे टेस्ट के लिए पिच तैयार करना आता है। मैंने ठीक वैसा ही किया। मुझे जैसा निर्देश दिया गया था, मैंने वैसा ही किया। मैं इस बारे में नहीं सोचता कि दूसरे क्या कहते हैं। हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता। इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं और मैं भविष्य में भी ऐसा ही करता रहना चाहता हूं।”
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी स्वीकार किया था कि पिच खराब नहीं थी और इसमें पिच क्यूरेटर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था कि बल्लेबाज दबाव को नहीं झेल सके थे। साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारत की ये 18 मैचों में 9वीं हार थी। भारत ने सिर्फ दो मैचों को ड्रॉ कराया है और सात मुकाबले जीते हैं। भारत में पिछले 6 मैचों में टीम इंडिया को चार मैचों में हार मिली है। गंभीर ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, "यह खेलने लायक विकेट नहीं था, इसमें कोई समस्या नहीं थी।" उन्होंने कहा, "यदि आप अपना सिर नीचे रखने को तैयार हैं और यदि आपका बचाव मजबूत है, यदि आपका स्वभाव अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से रन बना सकते हैं।"