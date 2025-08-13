अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने किया सुरेश रैना को तलब, क्रिकेट जगत में मची हलचल

सुरेश रैना को इलीगल बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के सामने आज यानी 13 अगस्त को पेश होना होगा। उनके अलावा कई और हस्तियों से पूछताछ इस केस में हो चुकी है, जिनमें राणा दग्गुबाती शामिल हैं।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की मुश्किलें बेटिंग ऐप केस में बढ़ गई हैं। सुरेश रैना को 1xBet मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के सामने आज पेश होना होगा। अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुरेश रैना के एजेंसी के सामने पेश होने की उम्मीद है। इससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि तमाम क्रिकेटर इस तरह के ऐप्स को प्रमोट करते हैं। सुरेश रैना को यह नोटिस अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक ऐक्शन के हिस्से के रूप में आया है, जिनमें से कई इलीगल बेटिंग ऐप्स को मशहूर हस्तियों द्वारा बढ़ावा दिया गया है।

इसी साल मई में तेलंगाना पुलिस ने राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत 25 बड़े स्टार्स के खिलाफ बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का मामला दर्ज किया था। दोनों अभिनेताओं ने अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिसमें कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह का गलत काम नहीं किया और वे अब ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करते। उन्होंने कहा है कि जब वे इन ऐप्स को प्रमोट करते थे, तब भी उनके कैंपेन केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित थे, जहां ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स को कानूनी रूप से अनुमति है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कथित अवैध प्रचार की चल रही जांच के सिलसिले में सोमवार 11 अगस्त को अभिनेता राणा दग्गुबाती हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। उन्हें पहले 23 जुलाई को ईडी ने तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए समय थोड़े समय की मांग की थी। यही कारण है कि उनकी पेशी 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बारी सुरेश रैना की है।