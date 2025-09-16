ED summons Robin Uthappa for questioning on Sept 22 in online betting linked money laundering case Sources रॉबिन उथप्पा भी ED के रडार पर, सट्टेबाजी केस में आए लपेटे में; 22 सितंबर को होगी पूछताछ, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ED summons Robin Uthappa for questioning on Sept 22 in online betting linked money laundering case Sources

रॉबिन उथप्पा भी ED के रडार पर, सट्टेबाजी केस में आए लपेटे में; 22 सितंबर को होगी पूछताछ

ED Summons Robin Uthappa: रॉबिन उथप्पा भी ED के रडार पर हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ होगी। सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे बड़े क्रिकेटर भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं।

Vikash Gaur पीटीआई, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 11:47 AM
share Share
Follow Us on
रॉबिन उथप्पा भी ED के रडार पर, सट्टेबाजी केस में आए लपेटे में; 22 सितंबर को होगी पूछताछ

ED Summons Robin Uthappa: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 39 वर्षीय उथप्पा को 1xBet नामक एक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 22 सितंबर को गवाही देने के लिए कहा गया है।

रॉबिन उथप्पा अब तक दिल्ली में इस मामले में तलब किए जाने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। संघीय जांच एजेंसी पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में सोमवार को पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा इस मामले में अपने निर्धारित समन पर मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश हुए, जबकि 1xBet की भारत ब्रांड एंबेसडर और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला मंगलवार को अपनी निर्धारित तिथि पर अभी तक पेश नहीं हुई हैं।

ये भी पढ़ें:शोएब ने गुस्से में अपने कप्तान को बताया 'आइंस्टीन', भारत के खिलाफ की थी ये गलती

यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से संबंधित है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है। कंपनी के अनुसार, 1xBet एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है, जो सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों से कार्यरत है। कंपनी के अनुसार, इस ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि, अब भारत में ऑनलाइन रीयल मनी बेस्ड गेम्स को बैन कर दिया गया है। इसके बाद इस तरह के मामलों पर और भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। हालांकि, इन भारतीय क्रिकेटरों पर लगे ये आरोप थोड़े पुराने हैं, जब तक यह नियम लागू नहीं हुआ था।

Enforcement Directorate
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |