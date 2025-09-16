रॉबिन उथप्पा भी ED के रडार पर, सट्टेबाजी केस में आए लपेटे में; 22 सितंबर को होगी पूछताछ

ED Summons Robin Uthappa: रॉबिन उथप्पा भी ED के रडार पर हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ होगी। सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे बड़े क्रिकेटर भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं।

ED Summons Robin Uthappa: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 39 वर्षीय उथप्पा को 1xBet नामक एक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 22 सितंबर को गवाही देने के लिए कहा गया है।

रॉबिन उथप्पा अब तक दिल्ली में इस मामले में तलब किए जाने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। संघीय जांच एजेंसी पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में सोमवार को पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा इस मामले में अपने निर्धारित समन पर मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश हुए, जबकि 1xBet की भारत ब्रांड एंबेसडर और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला मंगलवार को अपनी निर्धारित तिथि पर अभी तक पेश नहीं हुई हैं।