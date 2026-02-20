The Hundred लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी IPL वाली टीमें? जानिए क्या है पूरी सच्चाई
द हंड्रेड लीग में क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल वाली टीमें खरीदने नहीं वाली हैं? इसका जवाब पहले ही मिल चुका है, लेकिन नई रिपोर्ट्स ने अलग-अलग तरह के दावे कर सनसनी मचा दी है। चार टीमों का मालिकाना हक भारतीयों के पास है।
The Hundred टूर्नामेंट के 2026 के सीजन के लिए 950 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें कई दर्जन पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस राउफ जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। पहली बार इस टूर्नामेंट में ऑक्शन देखने को मिलेगा, जो मार्च में होना है। इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजियों ने द हंड्रेड की टीमों में हिस्सेदारी खरीदी है, वह टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी, जैसा की आईपीएल में होता है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने इस पर अब स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेला है। हालांकि, आईपीएल टीमों की सिस्टर फ्रेंचाइजियों में दुनिया की अलग-अलग लीगों में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते रहे हैं। ईसीबी के चीफ एक्जक्यूटिव रिचर्ज गोल्ड ने पिछले साल कहा था कि भारतीय इनवेस्टर्स के आने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को द हंड्रेड लीग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आईपीएल के ओनरशिप ग्रुप वाली फ्रेंचाइजियों ने द हंड्रेड लीग में चार टीमों में पूरी या फिर आधी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगले महीने होने वाले ऑक्शन में आईपीएल की टीमों के मालिकाना हक वाली द हंड्रेड टीमें टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी। ECB का कहना है कि उन्हें इस तरह की खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन उन्होंने इसका विरोध जरूर किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बोर्ड से इस मुद्दे पर और ज्यादा प्रोएक्टिव होने की अपील की है।
वॉन ने X पर लिखा, "ECB को इस पर जल्दी एक्शन लेना चाहिए। लीग उनकी है और ऐसा नहीं होने देना चाहिए... देश का सबसे सबको साथ लेकर चलने वाला खेल ऐसा नहीं होने देगा।" बता दें कि इस लीग के लिए 50 से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, सैम अयूब और उस्मान तारिक जैसे खिलाड़ी शामिल है। लंदन में 11 मार्च को वुमेंस और 12 मार्च को मेंस टूर्नामेंट के लिए ऑक्शन होगा।
ये भी पढ़ेंः ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के वो 7 शर्मनाक ICC टूर्नामेंट, जब ग्रुप स्टेज में ही कंगारुओं ने तोड़ा दम
चार IPL फ्रेंचाइजी अब पार्ट-ओनर या फुल ओनर के तौर पर द हंड्रेड में शामिल हैं: मुंबई इंडियंस (MI लंदन), लखनऊ सुपर जायंट्स (मैनचेस्टर सुपर जायंट्स), सनराइजर्स हैदराबाद (सनराइजर्स लीड्स) और दिल्ली कैपिटल्स (सदर्न ब्रेव)। दिल्ली कैपिटल्स के को-ओनर और सदर्न ब्रेव के ओनर GMR ग्रुप की चलाई जाने वाली टीमों ने पहले भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन किया है, जिनमें इमाद वसीम, जमान खान (दोनों सिएटल ऑर्कस) और शान मसूद (हैम्पशायर) शामिल हैं। बाकी तीन फ्रेंचाइजी ने पहले अपनी किसी भी टीम के लिए एक्टिव पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर्स को साइन नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें