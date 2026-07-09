रिटायरमेंट का वीडियो शेयर करके फंसा ECB, ICC ने लिखा लेटर; बेन स्टोक्स के कमेंट ने खड़े किए सवाल
बेन स्टोक्स के संन्यास के वीडियो को लेकर आईसीसी ने ईसीबी से संपर्क किया है। आईसीसी ने ईसीबी को सूचित किया कि टेस्ट खत्म होने से पहले फुटेज जारी करना उसके पीएमओए के न्यूनतम मानकों का उल्लंघन है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलिाफ तीसरे टेस्ट मैच के के दौरान बेन स्टोक्स के संन्यास की घोषणा करना उसके 'प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया' नियमों का उल्लंघन था। इस बीच बेन स्टोक्स ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, 'उसे बाहर करो'। उनके इस पोस्ट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कईयों का मानना है कि बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास दबाव में आकर लिया है। आईसीसी ने ईसीबी को लिखे पत्र में यह बात कही है। स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के चौथे दिन सार्वजनिक किया गया, जबकि मैच अभी चल ही रहा था। उस सुबह खेल शुरू होने से पहले, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ड्रेसिंग रूम में अपने साथियों को अपने फैसले के बारे में बताया और ईसीबी की मीडिया टीम ने इस बातचीत का विडियो बनाया। ऑडियो के साथ यह फ़ुटेज, चाय के ब्रेक से ठीक पहले ब्रॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जबकि खेल जारी था।
नियम का हुआ उल्लंघन
इसके बाद आईसीसी ने ईसीबी को सूचित किया कि टेस्ट खत्म होने से पहले फुटेज जारी करना उसके पीएमओए के न्यूनतम मानकों का उल्लंघन है। ये नियम किसी चल रहे इंटरनेशनल मैच के दौरान टीम ड्रेसिंग रूम से ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाते हैं। आईसीसी के भ्रष्टाचार-रोधी ढांचे के तहत बनाए गए इन नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि ब्रॉडकास्ट के मकसद से ड्रेसिंग रूम के अंदर किसी भी फिक्स्ड या अस्थायी रिकॉर्डिंग उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
आईसीसी ने शनिवार को ईसीबी को भेजे गए अपने पत्र में फिर से कहा कि पीएमओए के अंदर रिकॉर्ड की गई किसी भी सामग्री में न तो ऑडियो होना चाहिए और न ही उसे मैच खत्म होने से पहले जारी किया जाना चाहिए। गवर्निंग बॉडी ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है और ईसीबी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
स्टोक्स का करियर
स्टोक्स पिछले 15 साल में इंग्लैंड के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 50 ओवर और टी20 प्रारूप में टीम की विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई और 2022 से टेस्ट टीम की कप्तानी की।उनकी कप्तानी में 'बैजबॉल' दौर आया जिसने खेल के सबसे लंबे और पुराने प्रारूप को खेलने का तरीका ही बदल दिया। वह मैदान के बाहर भी सुर्खियों में रहे, खासकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने और 2018 में ब्रिस्टल में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत के बाद देर रात हुई सड़क पर मारपीट की घटना में शामिल होने के बावजूद सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने के आरोप से बरी होने के कारण।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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