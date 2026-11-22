इंग्लैंड ने किया जैकब बेथल के रिप्लेसमेंट का ऐलान, SA टेस्ट सीरीज के लिए 22 वर्षीय खिलाड़ी को मिला पहला कॉल-अप
Jacob Bethell replacement for South Africa test series:: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जैकब बेथल के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। उनकी जगह 22 वर्षीय युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है।
Jacob Bethell replacement for South Africa test series: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दिसंबर महीने में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 9 नवंबर को टीम का ऐलान कर दिया था। इसमें जैकब बेथल को भी शामिल किया गया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले खबर आई कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्हें टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा है। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अब जैकब बेथल के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है। उनकी जगह टीम में 22 वर्षीय खिलाड़ी बेन मैकिनी को शामिल किया गया। इस अनकैप्ड खिलाड़ी को अपना पहला सीनियर इंटरनेशनल कॉल-अप मिला है।
साथउ अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड की अपडेटेड टीम में जैकब बेथल की जगह बेन मैकिनी का नाम जुड़ गया है। बाकी पूरा स्क्वॉड पहले जैसा है। कप्तान जो रूट के साथ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर टीम का हिस्सा हैं। गस एटकिंसन, सोनी बेकर, हैरी ब्रुक, सैम कुक जैसे खिलाड़ियों का टीम में स्थान तय है। जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट भी टीम में हैं। एमिलियो गे, डैन लॉरेंस जैसे कम लोकप्रिय खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। बेन मैकिनी, लियाम पैटरसन-व्हाइट, ओली रॉब्सिनसन, जेमी स्मिथ और जोश टंग भी साउथ अफ्रीका टूर के स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड की अपडेटेड टीम
जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, हैरी ब्रूक, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, बेन मैकिनी, लियाम पैटरसन-व्हाइट, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग।
घुटने की चोट से नहीं उबर पाए हैं बेथल
जैकब बेथल को घुटने में चोट लगी थी, जिससे वे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए वे साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं। बेथल जुलाई महीने से इस चोट से परेशान चल रहे हैं। शुरुआत में उन्हें तीन से चार सप्ताह आराम की सलाह दी गई थी, लेकिन बाद में उनके घुटने में कार्टिलेज की समस्या सामने आई, जिसके लिए सर्जरी करानी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दोबारा दर्द और सूजन की शिकायत हुई, जिसके बाद एक बार फिर उनकी सर्जरी की गई। वे चोट से कब तक उबर पाएंगे देखना होगा। उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने भी 2027 एडिशन के लिए अपनी टीम से रिलीज कर दिया है।
बेन मैकिनी को मिला है पहला इंटरनेशनल कॉल-अप
जैकब बेथल के स्थान पर इंग्लैंड की टीम में शामिल किए गए 22 वर्षीय बेन मैकिनी भी बाएं हाथ से ही बल्लेबाजी करते हैं। इस खिलाड़ी ने पहली बार 2024 में सिर्फ 19 साल की उम्र में पहला शतक लगाकर काउंटी सर्किट में अपनी पहचान बनाई। उनका सिलेक्शन काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन टू में एक शानदार घरेलू समर के बाद हुआ है। वहां उन्होंने 52.20 के एवरेज से 1,044 रन बनाए, जिसमें ग्लूस्टरशायर के खिलाफ़ 244, मिडलसेक्स के खिलाफ़ 184 और डर्बीशायर के खिलाफ़ 140 रन की बड़ी पारियां शामिल हैं। मैकिनी को पहले से ही लायंस टीम के साथ साउथ अफ्रीका जाना था, जिससे सीनियर सेटअप में उनका ट्रांजिशन आसान हो गया। बेथेल के बाहर होने की वजह से मैकिनी सीरीज के दौरान एक एग्रेसिव ऑप्शन दे रहे हैं। यह सीरीज 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में शुरू होगी।
इंग्लैंड अभी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 38.54 पॉइंट परसेंटेज के साथ छठे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 1-0 से आगे होने के बाद साउथ अफ्रीका 75 पॉइंट परसेंटेज के साथ टेबल में टॉप पर है।
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों का शेड्यूल
पहला टेस्ट: 17-21 दिसंबर, जोहान्सबर्ग
दूसरा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, सेंचुरियन
तीसरा टेस्ट: 3-7 जनवरी, 2027, केप टाउन
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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