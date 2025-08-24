DPL 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली एक टीम कन्फर्म, शनिवार के दोनों मैच हुए रद्द

DPL 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली एक टीम का ऐलान हो चुका है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने प्लेऑफ्स में जहग बना ली है, क्योंकि शनिवार के दोनों मैच रद्द हो गए। इस तरह पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है।

DPL 2025 Playoffs Scenario: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल के दूसरे सीजन के लीग फेज के मैच खेले जा रहे हैं। 40 में 32 लीग मैच शनिवार 23 अगस्त तक खेले जा चुके हैं। हालांकि, शनिवार को बारिश के कारण दोनों मैच रद्द हो गए। इसका फायदा ईस्ट दिल्ली राइडर्स को मिला, जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स मौजूदा चैंपियन भी है, जिसने पिछले साल खिताबी जीत हासिल की थी। अभी तक एक ही बार इसका आयोजन हुआ है। ये दूसरा सीजन इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है।

शनिवार 23 अगस्त को नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स वर्सेस ईस्ट दिल्ली राइडर्स के अलावा वेस्ट दिल्ली लायंस वर्सेस पुरानी दिल्ली 6 मैच खेले जाने थे, लेकिन दोनों में बारिश ने खलल डाला और मैच आयोजित नहीं हो सके। पहला मैच फिर भी कुछ ओवर चला, लेकिन इसके बाद आई बारिश ने मैच आगे शुरू ही नहीं होने दिया। इसका फायदा ईस्ट दिल्ली राइडर्स को मिला, जिसने प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की की। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खाते में 9 मैचों के बाद 13 अंक हैं।इस तरह ईस्ट दिल्ली की टीम एक बार फिर से टूर्नामेंट की चैंपियन बनने के करीब पहुंच रही है।