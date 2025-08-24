East Delhi Riders qualified for DPL 2025 Playoffs after 2 match washed out on Saturday DPL 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली एक टीम कन्फर्म, शनिवार के दोनों मैच हुए रद्द, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़East Delhi Riders qualified for DPL 2025 Playoffs after 2 match washed out on Saturday

DPL 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली एक टीम कन्फर्म, शनिवार के दोनों मैच हुए रद्द

DPL 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली एक टीम का ऐलान हो चुका है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने प्लेऑफ्स में जहग बना ली है, क्योंकि शनिवार के दोनों मैच रद्द हो गए। इस तरह पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 06:58 AM
share Share
Follow Us on
DPL 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली एक टीम कन्फर्म, शनिवार के दोनों मैच हुए रद्द

DPL 2025 Playoffs Scenario: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल के दूसरे सीजन के लीग फेज के मैच खेले जा रहे हैं। 40 में 32 लीग मैच शनिवार 23 अगस्त तक खेले जा चुके हैं। हालांकि, शनिवार को बारिश के कारण दोनों मैच रद्द हो गए। इसका फायदा ईस्ट दिल्ली राइडर्स को मिला, जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स मौजूदा चैंपियन भी है, जिसने पिछले साल खिताबी जीत हासिल की थी। अभी तक एक ही बार इसका आयोजन हुआ है। ये दूसरा सीजन इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है।

शनिवार 23 अगस्त को नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स वर्सेस ईस्ट दिल्ली राइडर्स के अलावा वेस्ट दिल्ली लायंस वर्सेस पुरानी दिल्ली 6 मैच खेले जाने थे, लेकिन दोनों में बारिश ने खलल डाला और मैच आयोजित नहीं हो सके। पहला मैच फिर भी कुछ ओवर चला, लेकिन इसके बाद आई बारिश ने मैच आगे शुरू ही नहीं होने दिया। इसका फायदा ईस्ट दिल्ली राइडर्स को मिला, जिसने प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की की। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खाते में 9 मैचों के बाद 13 अंक हैं।इस तरह ईस्ट दिल्ली की टीम एक बार फिर से टूर्नामेंट की चैंपियन बनने के करीब पहुंच रही है।

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन ने छोड़ दी टॉप ऑर्डर की आस, एशिया कप से पहले करने लगे नई तैयारी

इस सीजन सिर्फ चार ही टीमें ऐसी हैं, जो 13 या इससे ज्यादा अंकों तक पहुंच सकती हैं। इनमें ईस्ट दिल्ली राइडर्स एक टीम है, जो टॉप 4 में रहेगी। 13 या इससे ज्यादा सेंट्रल दिल्ली किंग्स, वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम हासिल कर सकती है। नई दिल्ली टाइगर्स, नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ज्यादा से ज्यादा 10 अंक, जबकि पुरानी दिल्ली 6 9 अंकों तक पहुंच सकती है और सात अंक आउटर दिल्ली वॉरियर्स हासिल कर सकती है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स उस समय प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी, जब टॉप की 4 टीमों के अंक 8 या इससे ज्यादा हो जाएंगे।

delhi premier league
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |