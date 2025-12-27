विराट कोहली का वीडियो लेने के लिए बस ड्राइवर ने अपनाई ये तरकीब, सोशल मीडिया पर हो गया वायरल
बस ड्राइवर विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ियों को अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर ने बेहद चालाकी से अपना फोन एक तरफ रखा ताकि वह खुद को विराट कोहली को और दिल्ली टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ फ्रेम में सेट कर सके।
भारतीय क्रिकेट का 50 ओवर का घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी इस बारे कई मायनों में खास रहा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेले रहे हैं। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट के दोनों राउंड के मुकाबले खेले हैं और अपनी-अपनी टीम को जीत भी दिलाई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट को 11 जनवरी से होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी के रूप में खेल रहे हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जब से विजय हजारे टूर्नामेंट में शिकरत की है तब से कई दिलचस्प और मनोरंजक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है, जिसमें बस ड्राइवर विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ियों को अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड का है या दूसरे राउंड का, लेकिन ड्राइवर द्वारा दिखाई गई इस शानदार चालाकी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
बता दें कि विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नाबाद अर्धशतकीय पारी से उन्होंने रिदम पकड़ी थी, जिसे ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी रखा, बल्कि विजय हजारे ट्रॉफी में भी बल्ले से कमाल दिखाया। विराट कोहली ने विजय हजारे के अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेदों में 131 रनों की पारी खेली थी, वहीं दूसरे मुकाबले में उन्होंने गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाए थे। विराट कोहली ने अपनी पिछली 6 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। वे कमाल की फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में फैंस से उनको काफी उम्मीदें हैं।