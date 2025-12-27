Cricket Logo
विराट कोहली का वीडियो लेने के लिए बस ड्राइवर ने अपनाई ये तरकीब, सोशल मीडिया पर हो गया वायरल

संक्षेप:

Dec 27, 2025 05:36 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट का 50 ओवर का घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी इस बारे कई मायनों में खास रहा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेले रहे हैं। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट के दोनों राउंड के मुकाबले खेले हैं और अपनी-अपनी टीम को जीत भी दिलाई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट को 11 जनवरी से होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी के रूप में खेल रहे हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जब से विजय हजारे टूर्नामेंट में शिकरत की है तब से कई दिलचस्प और मनोरंजक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है, जिसमें बस ड्राइवर विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ियों को अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर ने बेहद चालाकी से अपना फोन एक तरफ रखा ताकि वह खुद को विराट कोहली को और दिल्ली टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ फ्रेम में सेट कर सके। वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसने खुद को पूरी तरह से गंभीर रखा ताकि खिलाड़ियों को और स्टाफ के अन्य सदस्यों को यह समझ ना आए कि वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। कोहली के साथ-साथ ड्राइवर ने ईशांत शर्मा, दिल्ली टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को भी बस से उतरते हुए कैमरे में कैद कर लिया। यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड का है या दूसरे राउंड का, लेकिन ड्राइवर द्वारा दिखाई गई इस शानदार चालाकी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बता दें कि विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नाबाद अर्धशतकीय पारी से उन्होंने रिदम पकड़ी थी, जिसे ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी रखा, बल्कि विजय हजारे ट्रॉफी में भी बल्ले से कमाल दिखाया। विराट कोहली ने विजय हजारे के अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेदों में 131 रनों की पारी खेली थी, वहीं दूसरे मुकाबले में उन्होंने गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाए थे। विराट कोहली ने अपनी पिछली 6 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। वे कमाल की फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में फैंस से उनको काफी उम्मीदें हैं।

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
