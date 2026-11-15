पाकिस्तान का पलड़ा था भारी और सीताराम-सीताराम का जाप किए जा रहे थे सहवाग, पिता को VC पर बताया आखिरी पलों का रोमांच
अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसका आखिरी घंटा और खासकर आखिरी पल काफी रोमांचक थे। सांसें थाम देने वाले इस मैच में आर्यवीर सहवाग भारत की जीत के लिए सीताराम का जाप कर रहे थे। वीडियो कॉल पर उन्होंने पिता से आखिरी पलों का रोमांच साझा किया है।
भारतीय पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम ने शनिवार, 14 नवंबर को ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अंडर 19 एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 337 रनों का स्कोर बनाया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए एक समय तक लग रहा था कि यह मुकाबला जीतना असंभव हो गया है, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर एक विकेट शेष रहते जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम किया।
आखिरी पलों में क्रिकेट प्रशंसकों के साथ- साथ खिलाड़ियों की भी सांसें बढ़ी हुई थीं। मैच इतना रोमांचक था कि आखिरी घंटे में आर्यवीर सहवाग की सांसें भी सामान्य नहीं थी। जब मुकाबला भारत के पक्ष में नहीं था तब उन्होंने सीताराम- सीताराम का जाप करना शुरू किया। आखिर में भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले आर्यवीर सहवाग ने आखिरी घंटे और आखिरी कुछ पलों के रोमांच को अपने पिता और भारत के महान बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग के साथ वीडियो कॉल पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। आर्यवीर सहवाग ने अपने पिता से बताया कि आखिरी घंटे में मैच का पलड़ा विरोधियों की तरफ ज्यादा था, लेकिन कुछ उम्मीदें जग रही थीं। धकड़ने तेज थीं, तभी उन्होंने सांसों को नियंत्रित करने और मन को उम्मीद से भरने के लिए सीताराम का जाप करना शुरू कर दिया।
वीडियो कॉल पर आर्यवीर ने सहवाग से क्या कहा?
आर्यवीर सहवाग ने वीडियो कॉल पर अपने पिता से कहा- “मैं एक घंटे से बैठा था। सीताराम सीताराम-सीताराम का जाप कर रहा था। भाई कुछ हो जाए-कुछ हो जाए-कुछ हो जाए। अपने साथी बल्लेबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा- ”फिर इन्होंने मारा, लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए थे, 1 बॉल पर तीन रन चाहिए थे तब बॉलर्स बैटिंग कर रहे थे। फिर चौका लग गया।" उन्होंने खुश होते हुए सहवाग को आगे बताया - "जब चौका लगा तो सारे खिलाड़ी खुशी के मारे झूम गए, एकदम से पागल हो गए।" आर्यवीर सहवाग ने आगे अपने पिता के औरे के बारे में बताया कि पीछे स्टैंड में पाकिस्तानी फैंस थे वे सब बैटिंग के दौरान सहवाग-सहवाग चीयर कर रहे थे। उन्होंने बताया "पाकिस्तानी भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो चोट लगने पर दो तीन बार फिजियो आए तब पाकिस्तानियों ने सहवाग- सहवाग चिल्ला रहे थे। मजा आ गया।" सहवाग ने अपने बेटे को ऑल द बेस्ट कहा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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