When MS Dhoni made Mohammed Siraj face the truth दुनिया गाली देगी, बाप के साथ ऑटो चलाओ...जब धोनी ने कराया मोहम्मद सिराज का सच्चाई से सामना
दुनिया गाली देगी, बाप के साथ ऑटो चलाओ...जब धोनी ने कराया मोहम्मद सिराज का सच्चाई से सामना

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारत के लिए 102 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 31 वर्षीय सिराज ने दिग्गज एमएस धोनी द्वारा दी गई एक बेशकीमती सलाह का खुलासा किया है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:51 PM
खेल चाहे कोई भी हो लेकिन खिलाड़ियों की जिंदगी में उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं। हालांकि, कई खिलाड़ी जहां मुश्किल समय का डटकर मुकाबला करते हैं तो वहीं अनेक लड़खड़ा जाते हैं। टीम इंडिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी अपने करियर में कठिन डगर से गुजरे हैं। 31 वर्षीय सिराज ने दिग्गज एमएस धोनी द्वारा दी गई एक बेशकीमती सलाह का खुलासा किया है, जिसकी उन्होंने गांठ बांध रखी है। धोनी ने करियर की शुरुआत में सिराज का एक कड़वी सच्चाई से सामना कराया था। सिराज ने 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह अभी तक 102 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

हैदराबाद में जन्मे सिराज ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, ''मुझे याद है जब मैं भारतीय टीम में शामिल हुआ तो एमएस धोनी ने मुझसे कहा था, 'किसी की बातों में नहीं आना।' जब तू अच्छा करेगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी, और जब खराब करेगा तो यही दुनिया तुझे गाली देगी।' जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो फैंस और दुनिया आपके साथ होगी और कहेगी कि 'सिराज जैसा गेंदबाज कोई नहीं है।' लेकिन अगले मैच में अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो वे कहेंगे, 'अरे, यह कैसा गेंदबाज है? जाकर अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ'। इसका क्या मतलब है?''

बता दें कि सिराज के पिता हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर थे, जिनका 2020 में निधन हो गया। गेंदबाज ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, ''एक मैच में हीरो और दूसरे में जीरो। लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं? मैंने तय किया कि मुझे बाहरी राय और वेलिडेशन की जरूरत नहीं है। मेरे टीममेट्स और परिवार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण है, वो लोग जो मायने रखते हैं। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं।'' सिराज ने इंग्लैंड दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में सर्वाधिक 23 विकेट चटकाए। वह इन दिनों वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में सात विकेट चटकाए। भारत ने यह मैच पारी और 140 रनों से अपने नाम किया।

