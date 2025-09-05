Duleep Trophy semi final Narayan Jagadeesan misses out on double ton South end 1st innings on 536 vs NZ रन आउट होकर लौटे जगदीशन, दोहरे शतक से सिर्फ तीन रन से चूके; साउथ जोन ने बनाए 536 रन, Cricket Hindi News - Hindustan
रन आउट होकर लौटे जगदीशन, दोहरे शतक से सिर्फ तीन रन से चूके; साउथ जोन ने बनाए 536 रन

साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 536 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इस दौरान जगदीशन ने 197 रन की दमदार पारी खेली।

Himanshu Singh BhashaFri, 5 Sep 2025 09:28 PM
नारायण जगदीशन (197 रन) अपना दोहरा शतक पूरा करने से महज तीन रन से चूक गए, जिससे दक्षिण क्षेत्र ने शुक्रवार को दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में दूसरे दिन उत्तर क्षेत्र के खिलाफ पहली पारी में 536 रनों का प्रभावशाली स्कोर बनाया। दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 297 रन से करने के बाद दक्षिण क्षेत्र ने पूरे दिन (88.2 ओवर) बल्लेबाजी की लेकिन बाकी विकेट खोकर केवल 239 रन ही बना सका।

जगदीशन ने रन आउट होने से पहले 352 गेंद में 16 चौके और तीन छक्के लगाए। दक्षिण के बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके लेकिन टीम को सराहनीय स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहे। उत्तर क्षेत्र के बल्लेबाजों के पास अब पहली पारी में 537 के स्कोर तक पहुंच कर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए पूरे दो दिन हैं।

दिन की शुरुआत में दक्षिण के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (11) दूसरी ही गेंद पर भारत के मध्यम गति के गेंदबाज अंशुल कंबोज (24 ओवर में 67 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर आउट हो गए। रिकी भुई (54 रन) और जगदीशन ने पांचवें विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी निभाई।

जगदीशन अपनी रात के 13 चौके में केवल तीन चौके जड़ पाए थे कि तेजी से एक रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। लंच के बाद के सत्र में भुई ने पारी को संभाला। लेकिन स्पिनर निशांत सिंधु (125 रन देकर पांच विकेट) की गेंद पर बल्ले का किनारा छुआकर प्रतिद्वंद्वी टीम के कप्तान अंकित कुमार के हाथों कैच आउट हो गए।

इसके बाद हैदराबाद के स्पिनर तनय त्यागराजन (58 रन) को इसके बाद तमिलनाडु के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह (29 रन) के रूप में एक अच्छा साथी मिला। दोनों ने आठवें विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी करके दक्षिण क्षेत्र को 500 रन के पार पहुंचाया। नॉर्थ जोन की ओर से निशांत सिंधु ने पांच विकेट लिये। अंशुल काम्बोज को दो विकेट मिले। साहिल लूथरा और मयंक डागर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

