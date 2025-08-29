9 महीने बाद वापसी पर मोहम्मद शमी का फ्लॉप शो, दलीप ट्रॉफी में हुई जमकर धुनाई

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दलीप ट्रॉफी में खेले जा रहे क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए 23 ओवर में 100 रन लुटाए और सिर्फ एक विकेट ही ले सके।

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे से भारतीय टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में वह लगातार टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शमी की प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही और उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल में महंगा स्पेल डाला है। नौ महीने बाद रेड बॉल क्रिकेट में मोहम्मद शमी की वापसी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ईस्ट जोन के लिए खेल रहे शमी को नॉर्थ जोन के खिलाफ सिर्फ एक विकेट मिला।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 23 ओवर में 100 रन लुटाए। शमी ने नॉर्थ जोन के बल्लेबाज साहिल लोत्रा को आउट किया। उनके अलावा मनीषी ने ईस्ट जोन के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए 22.2 ओवर में 111 रन देकर छह विकेट लिए, जबकि सिराज सिंधु जसवाल (2/44) ने भी दो विकेट लिए।

इससे पहले मोहम्मद शमी ने लाल गेंद से रणजी ट्रॉफी में खेला था, जहां उन्होंने दो पारियों में सात विकेट लिए थे। टेस्ट मैचों में उनका आखिरी प्रदर्शन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 के दौरान हुआ था। 34 वर्षीय शमी को हाल ही में फिटनेस समस्याओं के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया था।

नार्थ जोन ने आयुष बदोनी (63) और कन्हैया वधावन (नाबाद 42) की पारियों की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 308 रन बना लिये हैं। ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी नार्थ जोन के लिए शुभम खजुरिया और कप्तान अंकित कुमार की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। 15वें ओवर में मनीषी ने अंकित कुमार (30) को पगबाधा आउटकर ईस्ट जोन को पहली सफलता दिलाई।

इसके बाद उन्होंने शुभम खजुरिया (26) को भी पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। मनीषी का तीसरा शिकार यश ढुल (39) बने। यश ढुल और आयुष बदोनी के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। 43वें ओवर में मुख्तार हुसैन ने आयुष बदोनी (60 गेंदों में 63 रन) को आउटकर बड़ी सफलता दिलाई। आयुष बदोनी ने अपनी पारी में सात चौके लगाये। निशांत सिंधु (47) और साहिल लूथरा 19 रन बनाकर आउट हुए।