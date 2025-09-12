Duleep Trophy Final South Zone bows down to Saransh Jain and kumar kartikeya team collapses at 149 runs दलीप ट्रॉफी फाइनल: सारांश जैन और कुमार कार्तिकेय के आगे साउथ जोन नतमस्तक, 149 रनों पर पूरी टीम ढेर, Cricket Hindi News - Hindustan
Duleep Trophy 2025 Final के पहले दिन सेंट्रल जोन ने साउथ जोन की टीम को 149 रनों पर ढेर कर दिया। सारांश जैनी और कुमार कार्तिकेय की स्पिन जोड़ी ने कमाल कर दिया और साउथ जोन की टीम पहली पारी में बिखर गई।

Bhasha बेंगलुरुFri, 12 Sep 2025 07:43 AM
Duleep Trophy 2025 Final: सेंट्रल जोन ने स्पिनर सारांश जैन (49 रन देकर पांच विकेट) और कुमार कार्तिकेय (53 रन देकर चार विकेट) की बदौलत गुरुवार को दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन साउथ जोन के बल्लेबाजी क्रम को झकझोरते हुए उसे पहली पारी में 63 ओवर महज 149 रन पर समेट दिया। सारांश जैन और कुमार कार्तिकेय ने मिलकर 45 ओवर डाले। स्टंप तक सेंट्रल जोन ने बिना विकेट गंवाए 50 रन बना लिए थे जिससे वह पहली पारी के हिसाब से 99 रन से पीछे थी। दानिश मालेवार 28 और अक्षय वाडकर 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

जैन ने लगातार 24 ओवर गेंदबाजी की। कार्तिकेय ने कलाई की स्पिन की तुलना में पारंपरिक स्पिन गेंदबाजी की और ये दोनों गेंदबाज सेंट्रल जोन की मजबूत स्थिति के मुख्य सूत्रधार रहे। साउथ जोन की टीम की मुश्किलों की शुरूआत 16वें ओवर से हुई, जब सलामी बल्लेबाज मोहित काले (06) कार्तिकेय की गेंद पर लापरवाही से स्वीप खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए।

इसके बाद साउथ की टीम ने लंच से पहले तीन और विकेट गंवा दिए, जिससे 33 ओवर में उसका स्कोर चार विकेट पर 64 रन हो गया, लेकिन इस सत्र में उसका सबसे ज्यादा नुकसान तन्मय अग्रवाल (76 गेंद में 31 रन) के रन आउट होने से हुआ जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वह अपने साथी रिकी भुई (15) के साथ पिच के बीच में टकराकर रन आउट हो गए।

कार्तिकेय ने जल्द ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक शानदार गेंद पर आउट कर दिया। इसके बावजूद दक्षिण के बल्लेबाजों का लंच के बाद के सत्र में भी इसी लापरवाही से खेलना जारी रहा। तमिलनाडु के बल्लेबाज आंद्रे सिद्धार्थ का आउट होना इसी संशय भरी बल्लेबाजी का नमूना रहा। वह कार्तिकेय की सोची समझी चाल में फंस गए और उपेंद्र यादव ने उन्हें स्टंप आउट किया।

सलमान निजार (24) साउथ जोन के लिए 200 रन के पार पहुंचने की आखिरी उम्मीद थे लेकिन केरल का यह बल्लेबाज जैन की गेंद का शिकार हो गया। इस ऑफ स्पिनर की गेंद निजार के बल्ले से छूती हुई गली में रजत पाटीदार के हाथों में चली गई।

निजार के आउट होने के बाद दक्षिण की टीम ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाई। इस तरह जैन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नौंवी दफा पांच विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पिछले हफ्ते यहां दलीप ट्रॉफी सेमीफ़ाइनल में पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ भी 84 रन देकर पांच विकेट लिए थे।

सेंट्रल जोन के सलामी बल्लेबाज मालेवार और अक्षय वाडकर क्रीज पर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे और वे सही से गेंद का आकलन करते हुए आराम से खेल रहे थे। बादलों से घिरे दिन में lbw की जोरदार अपीलें भी हुईं लेकिन सेंट्रल जोन के बल्लेबाजों ने आराम से 50 रन की साझेदारी बना ली।

