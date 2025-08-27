Duleep Trophy back in its traditional style a third shuffle in four seasons दलीप ट्रॉफी में 4 साल में तीसरी बार बदलाव, फिर से पारंपरिक जोनल स्टाइल में खेला जाएगा टूर्नामेंट, Cricket Hindi News - Hindustan
दलीप ट्रॉफी में 4 साल में तीसरी बार बदलाव, फिर से पारंपरिक जोनल स्टाइल में खेला जाएगा टूर्नामेंट

दलीप ट्रॉफी में 4 साल में तीसरी बार बदलाव देखे को मिला है। एक बार फिर से पारंपरिक जोनल स्टाइल में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। कभी इंडिया ए, बी सी तो कभी इंडिया रेड, ब्लू और ग्रीन टीमें इसमें खेली हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 07:20 AM
इंडियन क्रिकेट में इतनी तेजी से कुछ भी नहीं बदलता, जितनी तेजी से दलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट बदलता है। एक बार फिर से दलीप ट्रॉफी अपने परंपरागत फॉर्मेट में लौट रही है। गुरुवार 28 अगस्त से शुरू हो रह ये टूर्नामेंट इस बार जोनल फॉर्मेट में खेला जाना है। 50 साल से ज्यादा समय तक ये जोनल इवेंट ही रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बार फॉर्मेट में बदलाव देखने को मिला। जोनल टूर्नामेंट को कभी रंगों के नाम पर तो कभी अल्फाबेट्स के नाम से बदला गया, लेकिन फिर से पारंपरिक जोनल स्टाइल शुरू कर दिया गया है।

दलीप ट्रॉफी 2025 के साथ भारत के डोमेस्टिक 2025-26 सीजन की शुरुआत भी होगी। गुरुवार से बीसीसीआई के नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये इस टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चार सीजन में तीसरी बार फॉर्मेट मे फेरबदल हुआ है, लेकिन इस बार यह पारंपरिक जोनल स्टाइल में आयोजित होगा। नॉर्थ का मुकाबला ईस्ट से होगा, जबकि सेंट्रल का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट से होगा। विजेता टीमें सीधे सेमीफाइनलिस्ट साउथ और वेस्ट से खेलेंगी।

दलीप ट्रॉफी के लिए जब टीमों की घोषणा हुई थी तो टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को नोर्थ जोन टीम का कप्तान बनाया गया था। उनकी टीम में पेसर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी शामिल थे, लेकिन इन तीनों को 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम में जगह मिल गई है। ऐसे में इन खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है। शायद यही वजह है कि जोनल सिलेक्टर्स ने ने तीनों के संभावित रिप्लेसमेंट्स की भी घोषण कर दी थी।

ईस्ट की टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन होंगे। इस टीम में मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार खेलेंगे। आकाश दीप और ईशान किशन इंजरी के कारण बाहर रहेंगे। सेंट्रल टीम की बात करें तो ध्रुव जुरेल, रजत पाटीदार और कुलदीप यादव इस टीम का हिस्सा हैं, जिसके कप्तान नगालैंड के रोंगसेन जोनाथन हैं। कुलदीप एशिया कप की टीम का हिस्सा हैं। इस टूर्नामेंट के साथ इंजरी रिप्लेसमेंट की भी शुरुआत हो रही है, जो कि एक ट्रायल के तौर पर है।

