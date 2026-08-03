खत्म होगा इंतजार, इस टीम की उप-कप्तानी करते दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी, नोट कर लीजिए उनके मैच की डेट और टाइमिंग
दलीप ट्रॉफी 2026 में 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की टीम की उप-कप्तानी कर रहे हैं। उनके मैच की डेट और टाइमिंग क्या है, आपको पूरी जानकारी देते हैं।
भारत के घरेलू क्रिकेट का आगाज 23 अगस्त से हो रहा है। रेड बॉल क्रिकेट की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से हो रही है। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पिछले सीजन की विजेता रजत पाटीदार की सेंट्रल जोन और पिछले सीजन की उपविजेता जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं साउथ जोन की टीमें सीधे सेमीफाइनल खेलेंगी। इसके अलावा चार टीमें - नार्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और ईस्ट जोन की टीमें पहले क्वार्टर फाइनल खेलेंगी इसके बाद जीतने के अनुसार सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। जो भी टीम हारती जाएगी बाहर होती जाएगी यानी हर मुकाबला एलिमिनेटर की तरह है।
इस टूर्नामेंट में 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की टीम की उप कप्तानी कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के बीते दो सालों में लाखों फैन हो गए हैं। इन सभी प्रशंसकों को बेबी बॉस की बैटिंग देखने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी आखिर कब से ऐक्शन में होंगे। आइए आपको बताते हैं।
कब होगें वैभव सूर्यवंशी की टीम के मैच, डेट और टाइम
वैभव सूर्यवंशी की टीम 23-26 अगस्त के बीच पहला क्वार्टर फाइनल नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम से खेल रही है। यानी वैभव सूर्यवंशी 23-26 अगस्त के बीच मैदान पर खेलते हुए और चौके- छक्के लगाते हुए दिखेंगे। वे टीम के उप कप्तान भी हैं, ऐसे में डिसीजन मेकिंग में भी उनका अहम रोल हो सकता है। टीम के कप्तान ईशान किशन के साथ कैसी बॉन्डिंग नजर आती है देखना दिलचस्प होगा। 26 अगस्त के बाद अगर वैभव सूर्यवंशी की टीम पहला क्वार्टरफाइनल जीतती है तो सेमीफाइनल 1 में उनका मुकाबला सेंट्रल जोन से यानी रजत पाटीदार की धाकड़ टीम से होगा। पहला सेमीफाइनल 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच खेला जाएगा। इस दौरान आप वैभव सूर्यवंशी के ऐक्शन को देख सकते हैं। सभी मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में खेले जाएंगे। दलीप ट्रॉफी 2026-27 के सभी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे।
दलीप ट्रॉफी के लिए मैच शेड्यूल और तारीखें
पहला क्वार्टर फाइनल (23–26 अगस्त 2026): ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन (ग्राउंड 2)
दूसरा क्वार्टर फाइनल (23–26 अगस्त 2026): नॉर्थ जोन बनाम वेस्ट जोन (ग्राउंड 1)
पहला सेमीफाइनल (30 अगस्त–2 सितंबर 2026): सेंट्रल जोन बनाम विजेता (क्वार्टर फाइनल-1)
दूसरा सेमीफाइनल (30 अगस्त–2 सितंबर 2026): साउथ जोन बनाम विजेता (क्वार्टर फाइनल-2)
फाइनल मुकाबला (6–10 सितंबर 2026): विजेता सेमीफाइनल-1 बनाम विजेता सेमीफाइनल-2
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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