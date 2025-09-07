दलीप ट्रॉफी 2025 के दोनों सेमीफाइनल हुए ड्रॉ, फाइनल में रजत पाटीदार की टीम से भिड़ेगी साउथ जोन

दलीप ट्रॉफी 2025 के दोनों सेमीफाइनल ड्रॉ हो गए। साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। सेंट्रल जोन की कमान रजत पाटीदार के हाथों में है। फाइनल 11 सितंबर से आयोजित होगा।

गुरजपनीत सिंह (चार विकेट) और एम डी निधीष (तीन विकेट) के बाद नारायण जगदीशन (नाबाद 52) के शानदार प्रदर्शन के दम पर साउथ जोन ने बड़ी बढ़त के साथ रविवार को ड्रॉ हुए पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ रविवार को दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली। उसके छह बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। इसमें शुभम शर्मा (96), दानिश मालेवर (76), कप्तान रजत पाटीदार (77), उपेंद्र यादव (87), हर्ष दुबे (75) और सारांश जैन (63) शामिल हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली साउथ जोन की 11 सितंबर से रजत पाटीदार की अगुवाई वाली सेंट्रल जोन से खिताबी भिड़ंत होगी।

रविवार को सेमीफाइनल के चौथे दिन नॉर्थ जोन ने कल के पांच विकेट पर 278 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में वासुकी कौशिक ने शतकवीर शुभम खजुरिया (128) को बोल्ड कर नॉर्थ जोन को छठा झटका दिया। इसके बाद एम डी निधीष ने साहिल लूथरा (19) और मयंक डागर (31) को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। युद्धवीर सिंह चरक (सात) को तनय त्यागराजन ने अपना शिकार बनाया। गुरजपनीत सिंह ने आकिब नबी (10) को आउटकर 100.1 ओवर में 361 के स्कोर पर नॉर्थ जोन की पारी का अंत कर दिया।

इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी साउथ जोन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 34 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल (13) का विकेट गंवा दिया।इसके बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पड़िक्कल ने नारायण जगदीशन के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 61 रनों की अविजित साझेदारी हुई। इस दौरान जगदीशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। साउथ जोन द्वारा 24.4 ओवर में एक विकेट पर 95 का स्कोर बनाये जाने के बाद दोनों टीमों में ड्रॉ पर सहमति बनी। जगदीशन ने 69 गेंदों में छह चौकों की मदद से (नाबाद 52) रनों की पारी खेली। देवदत्त पड़िक्कल 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

साउथ जोन ने पहली पारी में जगदीशन की 197 रनों की पारी के दम पर 536 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नॉर्थ जोन की पहली पारी 361 रनों पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर साउथ जोन को 175 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में साउथ जोन द्वारा एक विकेट पर 95 रन बनाये जाने के बाद यह बढ़त 270 रनों की हो गई थी। वहीं, अन्य सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन ने कल के आठ विकेट पर 556 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में अरजान नागवासवाला ने यश ठाकुर (21) को आउटकर सेंट्रल जोन का नौंवां विकेट झटका। इसके बाद 165वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने खलील अहमद (शून्य) को आउटकर 600 के स्कोर पर सेंट्रल जोन की पहली पारी का अंत कर दिया। वेस्ट जोन की ओर से धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने चार और अरजान नागवासवाला ने तीन विकेट लिए। शम्स मुलानी, तनुष कोटियान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।