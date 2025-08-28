दलीप ट्रॉफी 2025 के पहले दिन इन 2 बल्लेबाजों ने ठोके शतक; मोहम्मद शमी का कमबैक रहा फीका
दलीप ट्रॉफी 2025 के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। सेंट्रल जोन की टीम दमदार स्थिति में नजर आ रही है, जो 400 से ज्यादा रन बना चुकी है। वहीं, ईस्ट जोन की हालत पहले क्वार्टर फाइनल में अच्छी नहीं है।
दलीप ट्रॉफी 2025 के दो क्वार्टर फाइनल मैच गुरुवार 28 अगस्त से शुरू हो गए। नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच पहला क्वार्टर फाइनल और सेंट्रल जोन और नोर्थ ईस्ट जोन के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड्स पर खेले जा रहे हैं। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। पूरे 90 ओवर बारिश के कारण नहीं फेंके जा सके। हालांकि, दो बल्लेबाजों ने पहले दिन शतक जड़े, जिनमें एक रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी को जिताई थी।
पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ईस्ट जोन के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और नोर्थ जोन की टीम के 6 विकेट 308 रन पर गिरा दिए। हालांकि, 75.2 ओवर का खेल ही पहले दिन हुआ। नोर्थ जोन के कई बल्लेबाजों की शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका। नोर्थ जोन के लिए सबसे ज्यादा रन आयुष बदोनी ने बनाए, जिन्होंने 60 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। 47 रन निशांत सिंधू ने बनाए। 42 रन कन्हैया बधावन बनाकर नाबाद हैं। 39 रन यश धुल और 30 रन अंकित कुमार ने बनाए।
लंबे समय बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में कमबैक करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दलीप ट्रॉफी के पहले दिन फीके नजर आए। एक सफलता ही उनको मिली। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि उन्होंने 17 ओवर गेंदबाजी की। ईस्ट जोन के लिए मनीषी ने तीन विकेट अब तक निकाले हैं। देखा जाए तो मोहम्मद शमी की टीम अच्छी स्थिति में है।
दूसरे क्वार्टर फाइनल में नोर्थ ईस्ट जोन के कप्तान रोंगेसेन जोनाथन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, लेकिन उनका ये फैसला अब गलत साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल जोन की टीम ने 77 ओवर में 2 विकेट खोकर 432 रन बना लिए हैं। दो बल्लेबाज शतक जड़ चुके हैं, जिनमें एक दोहर शतक से 2 रन दूर है। 125 रन बनाकर कप्तान रजत पाटीदार आउट हो चुके हैं, जिन्होंने 21 चौके और 3 छक्के जड़े। 219 गेंदों में 198 रन दानिश मालेवार बनाकर नाबाद हैं। 60 रन आर्यन जुयाल ने बनाए। पहला विकेट भले ही नोर्थ ईस्ट जोन को तीसरे ओवर में मिला था, लेकिन दूसरे विकेट के लिए 340 से ज्यादा रनों का इंतजार करना पड़ा।