DRS को लेकर वेलिंगटन में हुआ जमकर ड्रामा, अंपायर से भिड़ गए कप्तान शुभमन गिल; मगर…
वेलिंगटन में उस समय एक छोटा सा विवाद देखने को मिला, जब थर्ड अंपायर ने बहुत कम विजुअल देखने और टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करके अपना फैसला सुना दिया और भारत ने रिव्यू खो दिया।
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के दूसरे सेशन में अपना चौथा विकेट हासिल करने के करीब पहुंच गए थे। हालांकि, एक डीआरएस को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली, जिससे उनको विकेट नहीं मिल पाया। थर्ड अंपायर ने कुछ ही विजुअल देखकर और अल्ट्राएज चेक करके बोल दिया कि बल्ले का किनारा लगा है। हालांकि, सामने वाले एंगल से ऐसा लग रहा था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद अंदर ही आ रही थी। इस पर कप्तान शुभमन गिल ने अंपायर से थोड़ी बहस भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थर्ड अंपायर ने अपना फैसला सुनाया और एक रिव्यू भारत ने गंवा दिया।
ये मामला न्यूजीलैंड की पारी के 31वें ओवर का है, जब जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद ग्लेन फिलिप्स के लिए फेंकी, जो उनके बैट के करीब थी, लेकिन सीधे पैड्स पर जा लगी। एक जोरदार अपील गेंदबाज बुमराह, विकेटकीपर ऋषभ पंत और अन्य फील्डर्स की ओर से हुई, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह ने बाकियों से पूछा भी क्या हाइट है? इसका मतलब कि क्या गेंद स्टंप्स से ऊपर जा रही थी? उधर ने कहा कि बैट नहीं है। यानी बैट नहीं लगा। इसके बाद गिल डीआरएस (डिसिजन रिव्यू सिस्टम) लेने का फैसला करते हैं।
जब बॉल बैट के पास थी तो सोनिक (अल्ट्राएज की तरह काम करने वाली टेक्नोलॉजी) पर एक बड़ा स्पाइक दिखा। क्या कोई इनसाइड एज था? सोनिक को देखकर लग रहा था कि बैट और बॉल का संपर्क हुआ है। हालांकि, फ्रंट-ऑन रिप्ले से ऐसा नहीं लग रहा था। थर्ड अंपायर पॉल रीफेल ने कहा कि एक रिप्ले से उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दूसरा रिप्ले बहुत धीरे से प्ले किया जाए। उन्हें लगता है कि थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ था। ऐसे में वे फील्डर अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के नॉट आउट कॉल के साथ गए।
गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ से वापस अंदर आई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई किनारा नहीं लगा। गिल ने भी इलिंगवर्थ से यही कहा कि उन्हें लगता है कि बैट और बॉल के बीच गैप था और यह पीछे वाले पैड से टकराई। इलिंगवर्थ उन्हें फैसला समझाते हैं। गिल को इस पर यकीन नहीं होता और वे नाखुश होकर फिर से फील्डिंग पर चले गए। हालांकि, ऐसा भी लग रहा था कि गेंद ऊपर से चली जाएगी तो वे वैसे भी नॉट आउट रहते या अंपायर ने आउट भी दिया होता तो भी नॉट आउट रहते। इस बीच इंडिया ने एक रिव्यू गंवा दिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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