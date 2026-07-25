वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करना 'वेवकूफी' भरा फैसला, उसका कॉन्फिडेंस…गौतम गंभीर पर लगे आरोप

गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में ड्रॉप कर दिया था। तीन मुकाबलों में लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्होंने ऐसा किया। हालांकि पूर्व चयनकर्ता को उनका फैसला पसंद नहीं आया।

वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉप करने के फैसले को लेकर पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत गौतम गंभीर की आलोचना की है। उन्होंने कोच के इस फैसले को बेवकूफी भरा बताते हुए आरोप लगाए हैं कि क्या वह 15 साल के इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते थे? बता दें, वैभव सूर्यवंशी को पहली बार इंटरनेशनल टीम में यूके टूर पर चुना गया। आयरलैंड के खिलाफ तो उन्हें मौका मिला नहीं, जब संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी फेल हुए तो टीम मैनेजमेंट ने वैभव को मौका दिया। हालांकि तीन मैच के बाद ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर वापस संजू सैमसन को जगह दी।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर मिले तीन मैचों में कुल मिलाकर 42 रन बनाए। तीनों बार उन्हें अच्छी शुरुआत मिली, उन्होंने हर बार 10 से अधिक रन बनाए, मगर वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में ड्रॉप होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को जिम्बाब्वे दौरे पर मौका मिला। इस बार उन्होंने 18 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी जड़ी। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल, चीकी चीका पर कहा, “उसके पास आसानी से शॉट लगाने की रेंज है, फिर भी, एक भी शॉट क्रॉस-बैटेड नहीं हुआ। यह लड़का सच में कुछ खास है। गौतम गंभीर ने तीन बार फेल होने के बाद, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, बेवकूफी से उसे कैसे ड्रॉप कर दिया?”

गौतम गंभीर जिम्बाब्वे सीरीज के लिए इंडियन टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और तीन मैचों के असाइनमेंट के लिए वीवीएस लक्ष्मण टीम की कमान संभाल रहे हैं। श्रीकांत ने इंग्लैंड के मुश्किल टूर के बाद सूर्यवंशी की मेहनत पर भी जोर दिया, और बताया कि यह युवा खिलाड़ी घर लौटने के बजाय सीधे राजस्थान रॉयल्स कैंप चला गया।

श्रीकांत ने कहा, “मैं वैभव के डेडिकेशन को सलाम करता हूं। इंग्लैंड सीरीज के बाद, वह घर नहीं गया और सीधे राजस्थान रॉयल्स कैंप चला गया। वह शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपनी बैटिंग पर काम कर रहा है क्योंकि वह पूरी दुनिया को साबित करना चाहता है कि वह स्पेशल है।”