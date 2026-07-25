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वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करना 'वेवकूफी' भरा फैसला, उसका कॉन्फिडेंस…गौतम गंभीर पर लगे आरोप

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में ड्रॉप कर दिया था। तीन मुकाबलों में लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्होंने ऐसा किया। हालांकि पूर्व चयनकर्ता को उनका फैसला पसंद नहीं आया।

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉप करने के फैसले को लेकर पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत गौतम गंभीर की आलोचना की है। उन्होंने कोच के इस फैसले को बेवकूफी भरा बताते हुए आरोप लगाए हैं कि क्या वह 15 साल के इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते थे? बता दें, वैभव सूर्यवंशी को पहली बार इंटरनेशनल टीम में यूके टूर पर चुना गया। आयरलैंड के खिलाफ तो उन्हें मौका मिला नहीं, जब संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी फेल हुए तो टीम मैनेजमेंट ने वैभव को मौका दिया। हालांकि तीन मैच के बाद ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर वापस संजू सैमसन को जगह दी।

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वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर मिले तीन मैचों में कुल मिलाकर 42 रन बनाए। तीनों बार उन्हें अच्छी शुरुआत मिली, उन्होंने हर बार 10 से अधिक रन बनाए, मगर वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में ड्रॉप होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को जिम्बाब्वे दौरे पर मौका मिला। इस बार उन्होंने 18 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी जड़ी। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी

श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल, चीकी चीका पर कहा, “उसके पास आसानी से शॉट लगाने की रेंज है, फिर भी, एक भी शॉट क्रॉस-बैटेड नहीं हुआ। यह लड़का सच में कुछ खास है। गौतम गंभीर ने तीन बार फेल होने के बाद, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, बेवकूफी से उसे कैसे ड्रॉप कर दिया?”

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गौतम गंभीर जिम्बाब्वे सीरीज के लिए इंडियन टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और तीन मैचों के असाइनमेंट के लिए वीवीएस लक्ष्मण टीम की कमान संभाल रहे हैं। श्रीकांत ने इंग्लैंड के मुश्किल टूर के बाद सूर्यवंशी की मेहनत पर भी जोर दिया, और बताया कि यह युवा खिलाड़ी घर लौटने के बजाय सीधे राजस्थान रॉयल्स कैंप चला गया।

श्रीकांत ने कहा, “मैं वैभव के डेडिकेशन को सलाम करता हूं। इंग्लैंड सीरीज के बाद, वह घर नहीं गया और सीधे राजस्थान रॉयल्स कैंप चला गया। वह शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपनी बैटिंग पर काम कर रहा है क्योंकि वह पूरी दुनिया को साबित करना चाहता है कि वह स्पेशल है।”

वैभव सूर्यवंशी

उन्होंने आगे कहा, "जिस आसानी से वह 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, वह कमाल का है। आम तौर पर, तीन बार फेल होने के बाद, दूसरे खिलाड़ी सिंगल और डबल लेकर इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करते। लेकिन वह नतीजों की चिंता किए बिना बिना डरे खेले। 18 गेंदों पर 50 रन बनाना उनके लिए बच्चों का खेल हो गया है। यही उनकी महानता है।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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