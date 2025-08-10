Dropped Australian Test star Marnus Labuschagne plots Ashes return will ready to open the innings मार्नस लाबुशेन ने टेस्ट टीम में कमबैक के लिए निकाली नई तरकीब, एशेज में करेंगे ये काम, Cricket Hindi News - Hindustan
Dropped Australian Test star Marnus Labuschagne plots Ashes return will ready to open the innings

मार्नस लाबुशेन ने टेस्ट टीम में कमबैक के लिए निकाली नई तरकीब, एशेज में करेंगे ये काम

टीम से बाहर किए गए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट स्टार मार्नस लाबुशेन ने कहा कि वह वापसी करने और संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ हैं और उन्होंने एशेज सीरीज में पारी की शुरुआत करने का फैसला किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, मेलबर्नSun, 10 Aug 2025 09:52 AM
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2025 के फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से मार्नस लाबुशेन को ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी टेस्ट टीम में वापसी के रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे, लेकिन मार्नस लाबुशेन ने टेस्ट टीम में कमबैक करने के लिए नई तरकीब खोज निकाली है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को एक अच्छे ओपनर की तलाश है और इस कमी को मार्नस लाबुशेन पूरा करने के लिए तैयार हैं और वे नए अवतार में एक ओपनर के तौर पर एशेज सीरीज में नजर आ सकते हैं।

टीम से बाहर चल रहे मार्नस लाबुशेन ने कहा है कि वह वापसी करने और संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में पारी की शुरुआत करने का फैसला किया है। लंबे समय से तीसरे नंबर पर खेल रहे इस खिलाड़ी को लगातार खराब प्रदर्शन के बाद जून और जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने रविवार को द ऑस्ट्रेलियन समाचार पत्र को बताया कि यह एक छिपे हुए वरदान की तरह हो सकता है।

31 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, "यह मुश्किल था, क्योंकि आप कभी भी टीम से बाहर नहीं होना चाहते, लेकिन जैसे ही उनके (चयनकर्ताओं के) शब्द निकले, मेरा दिमाग तुरंत इस ओर चला गया, 'ठीक है, मैं एशेज कैसे खेलूंगा... मैं ऐसा कैसे करूं?'। इससे मुझे सोचने का मौका मिला और मीडिया के दबाव से भी मुक्ति मिली, जो कह रहा था, 'मार्नस को जाना होगा'। एक निर्णायक मोड़ जरूर आता है, लेकिन यही वह चीज है जिससे मैं आगे बढ़ता हूं, संदेह करने वालों को गलत साबित करना और रास्ता ढूंढ़ना। वेस्टइंडीज के उन टेस्ट मैचों में न खेल पाने से मुझे आराम से बैठकर सोचने का मौका मिला, 'मैं यहीं रहना चाहता हूं और मैं वहां ऐसे ही पहुंचूंगा।'"

इस दिग्गज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बड़े स्कोर नहीं बनाए थे। हालांकि, सैम कॉन्स्टस ने जिस तरह संघर्ष किया है, उसे देखते हुए एक अनुभवी ओपनर के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज सीरीज खेल सकती है। नंबर 3 पर लाबुशेन की जगह कैमरोन ग्रीन खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि चार पर आपको स्टीव स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे ओपनर उस्मान ख्वाजा होंगे, जो संभवतः उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है।